В центре Перми продлили перекрытие улицы из-за строительства элитного дома

Участок улицы Пермской перекроют до 1 октября
В Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Это следует из распоряжения краевого минтранса. Ранее дорогу планировалось открыть 1 февраля 2025 года.
«Внести изменение в распоряжение министерства транспорта Пермского края о временном ограничении движения транспорта по улице Пермской в Перми. Слова „до 00:00 1 февраля 2025 года“ заменить словами „до 00:00 1 октября 2025 года“», — говорится в документе.
Движение перекрыто в районе дома по улице Пермской, 86. Ограничение связано со строительством на участке клубного дома «Строганов».
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