19 января 2025

В центре Перми продлили перекрытие улицы из-за строительства элитного дома

В Перми на восемь месяцев продлили перекрытие улицы Пермской
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок улицы Пермской перекроют до 1 октября
Участок улицы Пермской перекроют до 1 октября Фото:

В Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Это следует из распоряжения краевого минтранса. Ранее дорогу планировалось открыть 1 февраля 2025 года.

«Внести изменение в распоряжение министерства транспорта Пермского края о временном ограничении движения транспорта по улице Пермской в Перми. Слова „до 00:00 1 февраля 2025 года“ заменить словами „до 00:00 1 октября 2025 года“», — говорится в документе.

Движение перекрыто в районе дома по улице Пермской, 86. Ограничение связано со строительством на участке клубного дома «Строганов».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Это следует из распоряжения краевого минтранса. Ранее дорогу планировалось открыть 1 февраля 2025 года. «Внести изменение в распоряжение министерства транспорта Пермского края о временном ограничении движения транспорта по улице Пермской в Перми. Слова „до 00:00 1 февраля 2025 года“ заменить словами „до 00:00 1 октября 2025 года“», — говорится в документе. Движение перекрыто в районе дома по улице Пермской, 86. Ограничение связано со строительством на участке клубного дома «Строганов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...