Пермяки почтят память Дэвида Линча специальным кинопоказом

В Перми в память о культовом режиссере Дэвиде Линче, который умер 15 января, любители его творчества соберутся на специальный кинопоказ. Пермская синематека в «Кристалле» покажет документальную ленту «Линч» (18+) Джейсона Шойнемана.
«Ушел из жизни один из самых культовых режиссеров современности — Дэвид Линч. 24 января в память о Дэвиде Линче мы покажем документальный фильм „Lynch“ (2007) — интимный портрет режиссера во время создания „Внутренней империи“», — говорится в анонсе на сайте Пермской синематеки.
Американский режиссер Дэвид Линч умер 15 января. Он автор таких культовых кинопроизведений как сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и других. Линч получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также трижды был номинирован на «Оскар» как лучший режиссер. Но Американская киноакадемия только в 2019 году наградила его почетным «Оскаром».
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