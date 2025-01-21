21 января 2025

Пермяки почтят память Дэвида Линча специальным кинопоказом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дэвид Линч оставил огромный след в мировом кинематографе
Дэвид Линч оставил огромный след в мировом кинематографе Фото:

В Перми в память о культовом режиссере Дэвиде Линче, который умер 15 января, любители его творчества соберутся на специальный кинопоказ. Пермская синематека в «Кристалле» покажет документальную ленту «Линч» (18+) Джейсона Шойнемана.

«Ушел из жизни один из самых культовых режиссеров современности — Дэвид Линч. 24 января в память о Дэвиде Линче мы покажем документальный фильм „Lynch“ (2007) — интимный портрет режиссера во время создания „Внутренней империи“», — говорится в анонсе на сайте Пермской синематеки.

Американский режиссер Дэвид Линч умер 15 января. Он автор таких культовых кинопроизведений как сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и других. Линч получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также трижды был номинирован на «Оскар» как лучший режиссер. Но Американская киноакадемия только в 2019 году наградила его почетным «Оскаром».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в память о культовом режиссере Дэвиде Линче, который умер 15 января, любители его творчества соберутся на специальный кинопоказ. Пермская синематека в «Кристалле» покажет документальную ленту «Линч» (18+) Джейсона Шойнемана. «Ушел из жизни один из самых культовых режиссеров современности — Дэвид Линч. 24 января в память о Дэвиде Линче мы покажем документальный фильм „Lynch“ (2007) — интимный портрет режиссера во время создания „Внутренней империи“», — говорится в анонсе на сайте Пермской синематеки. Американский режиссер Дэвид Линч умер 15 января. Он автор таких культовых кинопроизведений как сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и других. Линч получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также трижды был номинирован на «Оскар» как лучший режиссер. Но Американская киноакадемия только в 2019 году наградила его почетным «Оскаром».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...