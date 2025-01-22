Беременная дочь Лазаревой* и Шаца** тоскует по России

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Летом 2024 года Софья Шац узнала о своей беременности
Летом 2024 года Софья Шац узнала о своей беременности Фото:

Дочь актрисы Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) и телеведущего Михаила Шаца (признан Минюстом РФ иноагентом), беременная Софья Шац, в своем творчестве активно отражает личные переживания, связанные с переездом и взрослением. После отъезда из России, она ощущает сильную ностальгию по родному дому и тяжело переживает изменения в своей жизни.

«Приходится снять розовые очки и оставить наивность позади, терять друзей, менять окружение, совершать ошибки, но выбирать себя», — написала Шац на странице в одной их социальных сетей. Девушка открыто говорит о своих чувствах и в песнях. «Нет, здесь не хуже, здесь по-другому. Уже привыкла, но сердце ноет по эти кухонным разговорам, большим квартирам и коридорам...» — гласят строчки одной из композиций Софьи.

Дочь известных родителей в своем творчестве затрагивает тему связи с родиной, выражая тоску по простым радостям и повседневным атрибутам российской жизни. Находясь за границей, Шац неизменно мысленно возвращается в Россию, где все кажется иначе. Она описывает простые элементы повседневной жизни, которые имеют особое значение для каждого россиянина.

Ранее российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева выразила желание вернуться на родину, несмотря на угрозу уголовного преследования. В июне 2024 года МВД России объявило ее в розыск за публичное оправдание терроризма. В одном из интервью женщина выразила радость по поводу атак украинских дронов на Москву. В случае возвращения в Россию Лазаревой может грозить до семи лет лишения свободы. Чем еще известна Татьяна Лазарева, ставшая фигурантом уголовного дела — в материале URA.RU.

*Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов

**Михаил Шац признан Минюстом РФ иноагентом

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Дочь актрисы Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) и телеведущего Михаила Шаца (признан Минюстом РФ иноагентом), беременная Софья Шац, в своем творчестве активно отражает личные переживания, связанные с переездом и взрослением. После отъезда из России, она ощущает сильную ностальгию по родному дому и тяжело переживает изменения в своей жизни. «Приходится снять розовые очки и оставить наивность позади, терять друзей, менять окружение, совершать ошибки, но выбирать себя», — написала Шац на странице в одной их социальных сетей. Девушка открыто говорит о своих чувствах и в песнях. «Нет, здесь не хуже, здесь по-другому. Уже привыкла, но сердце ноет по эти кухонным разговорам, большим квартирам и коридорам...» — гласят строчки одной из композиций Софьи. Дочь известных родителей в своем творчестве затрагивает тему связи с родиной, выражая тоску по простым радостям и повседневным атрибутам российской жизни. Находясь за границей, Шац неизменно мысленно возвращается в Россию, где все кажется иначе. Она описывает простые элементы повседневной жизни, которые имеют особое значение для каждого россиянина. Ранее российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева выразила желание вернуться на родину, несмотря на угрозу уголовного преследования. В июне 2024 года МВД России объявило ее в розыск за публичное оправдание терроризма. В одном из интервью женщина выразила радость по поводу атак украинских дронов на Москву. В случае возвращения в Россию Лазаревой может грозить до семи лет лишения свободы. Чем еще известна Татьяна Лазарева, ставшая фигурантом уголовного дела — в материале URA.RU. *Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов **Михаил Шац признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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