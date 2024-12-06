Лазарева* призналась в мечте о возвращении в Россию: как живет сбежавшая из страны телеведущая

Телеведущая Лазарева* признала, что мечтает вернуться в Россию

07 декабря 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

На иноагента Татьяну Лазареву* завели уголовное дело об оправдании терроризма Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) заявила о своей мечте вернуться домой. В России ей грозит семь лет колонии, так как июне МВД России объявило ее в розыск за публичное оправдание терроризма. Этому послужило высказывание артистки в интервью, где она радовалась атакам украинских дронов по территории Москвы. Чем еще известна Татьяна Лазарева, ставшая фигурантом уголовного дела — в материале URA.RU. Кто такая Татьяна Лазарева Известная российская телеведущая, комическая актриса и иноагент Татьяна Лазарева родилась летом, 21 июля 1966 года в Новосибирске. После окончания школы в 1983 году, она с успехом покоряла различные профессиональные вершины. Телевизионный Лазаревой путь начался с участия в КВНе в 1991 году, после чего последовал переезд в Москву для работы в программе «Раз в неделю». С 1996 по 2004 год она стала знаковой фигурой шоу «О.С.П.-студия». Лазарева также запомнилась по ролям в скетч-шоу «33 квадратных метра». Проблемы с участием в кино, сериалах и других проектах начались у телеведущей из-за ее участия в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) зимой 2021 года. Как актриса Лазарева запомнилась по ролям в скетч-шоу «33 квадратных метра» Фото: ТАСС / Василий Смирнов Личная жизнь телеведущей была полна событий: короткий брак с бизнесменом Александром Друговым, рождение сына Степана от внебрачных отношений и долгий брак с коллегой Михаилом Шацем (признан в России иноагентом), в котором у пары родились две дочери. В январе 2024 года стало известно о разводе Лазаревой и Шаца. Сейчас она проживает в Испании, в которую эмигрировала из-за негативного отношения к проведению Россией СВО. О разводе Лазаревой и Шаца стало известно в январе 2024 года. Сейчас оба признаны иноагентами и не проживают территории РФ Фото: Александр Авилов / АГН Москва Карьера в кино Дебют артистки в большом кино состоялся в 1992 году, когда ей предложили второстепенный образ в социальной украинской драме «Цветение одуванчика». В 1997—2004 годах актриса играла главную роль Татьяны Юрьевны Звездуновой в сериале «33 квадратных метра». Телевизионный ситком транслировался на протяжении 7 лет и пользовался заслуженной популярностью у зрителей. Позднее Лазарева появилась в эпизоде рейтингового шоу «Моя прекрасная няня», созданного по мотивам американского проекта «Няня» 1993-го. Исполнительница преобразилась в школьную учительницу математики. В авантюрном детективе «Адъютанты любви» Лазарева изобразила веселую девицу в трактире. Некоторые критики констатировали, что сериал по оригинальному сценарию оказался медленным и сложным повествованием для массовой публики. Уголовное дело Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА ВСУ, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — заявила телеведущая в видео, которое после распространилось в сети. Лазарева радовалась атакам БПЛА ВСУ по российским городам Фото: instagram*(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / lazarevatut and praushkin После подобного заявления в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверки телеведущей. Лазарева пыталась оправдаться в глазах общественности, своим подписчикам в социальных сетях она отмечала, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за страха по поводу ее баллотирования в Госдуму. Депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских выложил в своем telegram-канале документ, в котором МВД России дополнительно проинформировало его о возбуждении уголовного дела в отношении Лазаревой. «По мне, иноагент Татьяна Лазарева и прочие „коллаборационисты“ вылеплены из того же теста. За содеянное спросим и с них», — написал депутат. Татьяна Лазарева объявлена в розыск МВД России. Согласно сообщениям, ей может грозить до семи лет колонии за публичную пропаганду терроризма на основании интервью, в котором она выразила радость от атак украинских дронов по Москве. В эмиграции В 2022 году появились новости о том, что телеведущая уехала из России в Испанию, хотя она уже давно жила в двух странах. В Лазарева жаловалась на отсутствие работы, сетуя, что на новом месте ей приходится начинать все с нуля. И хоть она не видела своего будущего в профессии, актерский талант позволил устроиться в программу «Студия „Квартал 95“». В юмористической передаче Лазарева читала короткие новости, главным образом о ситуации на Украине. Мечты о возвращении домой Недавно Лазарева рассказала в интервью, что хотела бы вернуться в Россию. «Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала телеведущая. Она отметила, что допускает и то, что уже никогда не сможет вернуться. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) заявила о своей мечте вернуться домой. В России ей грозит семь лет колонии, так как июне МВД России объявило ее в розыск за публичное оправдание терроризма. Этому послужило высказывание артистки в интервью, где она радовалась атакам украинских дронов по территории Москвы. Чем еще известна Татьяна Лазарева, ставшая фигурантом уголовного дела — в материале URA.RU. Известная российская телеведущая, комическая актриса и иноагент Татьяна Лазарева родилась летом, 21 июля 1966 года в Новосибирске. После окончания школы в 1983 году, она с успехом покоряла различные профессиональные вершины. Телевизионный Лазаревой путь начался с участия в КВНе в 1991 году, после чего последовал переезд в Москву для работы в программе «Раз в неделю». С 1996 по 2004 год она стала знаковой фигурой шоу «О.С.П.-студия». Лазарева также запомнилась по ролям в скетч-шоу «33 квадратных метра». Проблемы с участием в кино, сериалах и других проектах начались у телеведущей из-за ее участия в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) зимой 2021 года. Личная жизнь телеведущей была полна событий: короткий брак с бизнесменом Александром Друговым, рождение сына Степана от внебрачных отношений и долгий брак с коллегой Михаилом Шацем (признан в России иноагентом), в котором у пары родились две дочери. В январе 2024 года стало известно о разводе Лазаревой и Шаца. Сейчас она проживает в Испании, в которую эмигрировала из-за негативного отношения к проведению Россией СВО. Дебют артистки в большом кино состоялся в 1992 году, когда ей предложили второстепенный образ в социальной украинской драме «Цветение одуванчика». В 1997—2004 годах актриса играла главную роль Татьяны Юрьевны Звездуновой в сериале «33 квадратных метра». Телевизионный ситком транслировался на протяжении 7 лет и пользовался заслуженной популярностью у зрителей. Позднее Лазарева появилась в эпизоде рейтингового шоу «Моя прекрасная няня», созданного по мотивам американского проекта «Няня» 1993-го. Исполнительница преобразилась в школьную учительницу математики. В авантюрном детективе «Адъютанты любви» Лазарева изобразила веселую девицу в трактире. Некоторые критики констатировали, что сериал по оригинальному сценарию оказался медленным и сложным повествованием для массовой публики. Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА ВСУ, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — заявила телеведущая в видео, которое после распространилось в сети. После подобного заявления в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверки телеведущей. Лазарева пыталась оправдаться в глазах общественности, своим подписчикам в социальных сетях она отмечала, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за страха по поводу ее баллотирования в Госдуму. Депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских выложил в своем telegram-канале документ, в котором МВД России дополнительно проинформировало его о возбуждении уголовного дела в отношении Лазаревой. «По мне, иноагент Татьяна Лазарева и прочие „коллаборационисты“ вылеплены из того же теста. За содеянное спросим и с них», — написал депутат. Татьяна Лазарева объявлена в розыск МВД России. Согласно сообщениям, ей может грозить до семи лет колонии за публичную пропаганду терроризма на основании интервью, в котором она выразила радость от атак украинских дронов по Москве. В 2022 году появились новости о том, что телеведущая уехала из России в Испанию, хотя она уже давно жила в двух странах. В Лазарева жаловалась на отсутствие работы, сетуя, что на новом месте ей приходится начинать все с нуля. И хоть она не видела своего будущего в профессии, актерский талант позволил устроиться в программу «Студия „Квартал 95“». В юмористической передаче Лазарева читала короткие новости, главным образом о ситуации на Украине. Недавно Лазарева рассказала в интервью, что хотела бы вернуться в Россию. «Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала телеведущая. Она отметила, что допускает и то, что уже никогда не сможет вернуться. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента