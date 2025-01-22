Зеленский закатил истерику из-за четырех стран, нежелающих видеть Украину в НАТО

Глава Украины Владимир Зеленский назвал позицию Германии, Словакии, Венгрии и США несправедливой и нечестной. Такую оценку он дал из-за нежелания перечисленных стран видеть Украину в составе НАТО.
«Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО — Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия», — заявил Зеленский на встрече с представителями международного медиасовета в Давосе. Видео опубликовано на youtube-канале офиса Зеленского.
По его словам, вопрос вступления государства в Североатлантический альянс зависит от позиции нового президента США Дональда Трампа. Кроме того, украинский лидер упрекнул упомянутые страны в несправедливости, поскольку те ведут переговоры по Украине без присутствия представителей самой страны.
Так, бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут без участия Киева, только между Россией и США, передает 360.ru. Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что вступление Украины в НАТО станет основанием для начала Третьей мировой войны, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.