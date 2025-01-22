22 января 2025

В Пермском крае умер экс-депутат регионального заксобрания Александр Клементьев

© Служба новостей «URA.RU»
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О дате прощания пока не сообщается
О дате прощания пока не сообщается Фото:

В Пермском крае умер почетный гражданин Лысьвы, бывший депутат регионального заксобрания Александр Клементьев. Об этом сообщает администрация Лысьвенского округа.

«Ушел из жизни почетный гражданин города Лысьвы Александр Иванович Клементьев. Директор Лысьвенского металлургического завода (1975-1989), отличник здравоохранения СССР, лауреат Государственной премии СССР внес огромный вклад в развитие металлургического завода и всего Лысьвенского округа», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Клементьев был депутатом заксобрания Пермской области двух созывов. О месте и дате прощания пока не сообщается.

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В Пермском крае умер почетный гражданин Лысьвы, бывший депутат регионального заксобрания Александр Клементьев. Об этом сообщает администрация Лысьвенского округа. «Ушел из жизни почетный гражданин города Лысьвы Александр Иванович Клементьев. Директор Лысьвенского металлургического завода (1975-1989), отличник здравоохранения СССР, лауреат Государственной премии СССР внес огромный вклад в развитие металлургического завода и всего Лысьвенского округа», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Клементьев был депутатом заксобрания Пермской области двух созывов. О месте и дате прощания пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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