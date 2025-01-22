В Пермском крае умер экс-депутат регионального заксобрания Александр Клементьев

В Пермском крае умер почетный гражданин Лысьвы, бывший депутат регионального заксобрания Александр Клементьев. Об этом сообщает администрация Лысьвенского округа.
«Ушел из жизни почетный гражданин города Лысьвы Александр Иванович Клементьев. Директор Лысьвенского металлургического завода (1975-1989), отличник здравоохранения СССР, лауреат Государственной премии СССР внес огромный вклад в развитие металлургического завода и всего Лысьвенского округа», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Клементьев был депутатом заксобрания Пермской области двух созывов. О месте и дате прощания пока не сообщается.
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