Развлечения Интересное В Челябинском зоопарке показали новорожденного кенгуренка. Видео 03 февраля 2025 в 16:25 Размер текста - 17 + В зоопарке Челябинска еще одно пополнение в вольере с кенгуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В вольере с кенгуру в зоопарке Челябинска пополнение — самка Ася показала кенгуренка. Видео малыша записали в пресс-службе зоопарка. «Вторая самка, Ася, тоже оказалась счастливой матерью глазастого лысенького пупса. Такое ощущение, что параллельно с детенышем у Аси родилось еще и шило, которое теперь ну никак не дает малышу спокойно сидеть в сумке», — рассказали в пресс-службе зоопарка Челябинска. Зоологи отметили, что детеныш родился от кенгуру Беннета. Внешне он похож на первого кенгуренка, который ранее родила Сима, однако характеры малышей разные. Новорожденные кенгурята рождаются очень маленькими, вес их составляет около грамма, они помещаются в чайную ложечку. Самка вылизывает детенышу на шерсти дорожку в сумку, где он живет и питается молоком следующие 6-8 месяцев, и лишь потом начинает покидать надежное и теплое убежище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В вольере с кенгуру в зоопарке Челябинска пополнение — самка Ася показала кенгуренка. Видео малыша записали в пресс-службе зоопарка. «Вторая самка, Ася, тоже оказалась счастливой матерью глазастого лысенького пупса. Такое ощущение, что параллельно с детенышем у Аси родилось еще и шило, которое теперь ну никак не дает малышу спокойно сидеть в сумке», — рассказали в пресс-службе зоопарка Челябинска. Зоологи отметили, что детеныш родился от кенгуру Беннета. Внешне он похож на первого кенгуренка, который ранее родила Сима, однако характеры малышей разные. Новорожденные кенгурята рождаются очень маленькими, вес их составляет около грамма, они помещаются в чайную ложечку. Самка вылизывает детенышу на шерсти дорожку в сумку, где он живет и питается молоком следующие 6-8 месяцев, и лишь потом начинает покидать надежное и теплое убежище. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям