В Петербурге проверяют остановку из-за подозрительной коробки с проводами

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга экстренные службы проводят проверку информации о возможном минировании остановки общественного транспорта. Об этом сообщает 78.ru.
«По информации источника, на остановке по адресу Морская набережная, 9 находится коробка, из которой торчат провода», — сообщает telegram-канал «78». В связи с этим территория вокруг остановки была оцеплена, а движение транспорта в этом районе временно перекрыто.
В настоящее время ведутся необходимые проверки для выяснения, представляет ли найденный объект реальную угрозу взрыва. О дальнейших действиях экстренных служб и состоянии ситуации будет сообщено дополнительно. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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