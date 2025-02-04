В Петербурге проверяют остановку из-за подозрительной коробки с проводами

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В настоящее время ведутся необходимые проверки для выяснения, представляет ли найденный объект реальную угрозу взрыва
В настоящее время ведутся необходимые проверки для выяснения, представляет ли найденный объект реальную угрозу взрыва Фото:

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга экстренные службы проводят проверку информации о возможном минировании остановки общественного транспорта. Об этом сообщает 78.ru.

«По информации источника, на остановке по адресу Морская набережная, 9 находится коробка, из которой торчат провода», — сообщает telegram-канал «78». В связи с этим территория вокруг остановки была оцеплена, а движение транспорта в этом районе временно перекрыто.

В настоящее время ведутся необходимые проверки для выяснения, представляет ли найденный объект реальную угрозу взрыва. О дальнейших действиях экстренных служб и состоянии ситуации будет сообщено дополнительно. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

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В Василеостровском районе Санкт-Петербурга экстренные службы проводят проверку информации о возможном минировании остановки общественного транспорта. Об этом сообщает 78.ru. «По информации источника, на остановке по адресу Морская набережная, 9 находится коробка, из которой торчат провода», — сообщает telegram-канал «78». В связи с этим территория вокруг остановки была оцеплена, а движение транспорта в этом районе временно перекрыто. В настоящее время ведутся необходимые проверки для выяснения, представляет ли найденный объект реальную угрозу взрыва. О дальнейших действиях экстренных служб и состоянии ситуации будет сообщено дополнительно. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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