Минтербез прокомментировал эвакуацию в пермских школах

В среду, 5 февраля, на электронные почты 12-ти пермских школ прислали атомные сообщения о взрывчатых предметах в зданиях учреждений. Учеников и учителей эвакуировали, рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.
«На электронные адреса ряда образовательных учреждений Перми 5 февраля поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сообщения отправили в школы №136, 81, 91, 109, 146, 76, 101, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», а также в гимназию №10 и лицей №1. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее URA.RU рассказало, что учеников и персонал школы №76 эвакуировали. Всех разместили в зданиях соседних детских садов.
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