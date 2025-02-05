Минтербез прокомментировал эвакуацию в пермских школах

Минтербез: эвакуация в школе №76 произошла из-за анонимного сообщения
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные прислали сообщения с угрозой в школы
Неизвестные прислали сообщения с угрозой в школы Фото:

В среду, 5 февраля, на электронные почты 12-ти пермских школ прислали атомные сообщения о взрывчатых предметах в зданиях учреждений. Учеников и учителей эвакуировали, рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«На электронные адреса ряда образовательных учреждений Перми 5 февраля поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сообщения отправили в школы №136, 81, 91, 109, 146, 76, 101, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», а также в гимназию №10 и лицей №1. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее URA.RU рассказало, что учеников и персонал школы №76 эвакуировали. Всех разместили в зданиях соседних детских садов.

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В среду, 5 февраля, на электронные почты 12-ти пермских школ прислали атомные сообщения о взрывчатых предметах в зданиях учреждений. Учеников и учителей эвакуировали, рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «На электронные адреса ряда образовательных учреждений Перми 5 февраля поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сказано в сообщении. Уточняется, что сообщения отправили в школы №136, 81, 91, 109, 146, 76, 101, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», а также в гимназию №10 и лицей №1. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Ранее URA.RU рассказало, что учеников и персонал школы №76 эвакуировали. Всех разместили в зданиях соседних детских садов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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