В детсаду в Удмуртии показали сказку, где колобок хочет служить в армии

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В детском саду Удмуртии показали спектакль об армии
В детском саду Удмуртии показали спектакль об армии Фото:

В Удмуртии в деском саду показали кукольный спектакль «Колобок идет в армию». Так дошкольников хотели познакомить с темой армии в рамках военно-патриотического воспитания.

«В детском саду Удмуртии показали сказку про колобка, который хочет служить в армии», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». В ходе спектакля, согласно описанию, Колобок встречает разных зверей и делится с ними своим желанием служить в армии. После сказочный персонаж попадает в детский сад, где узнает от ребят, что те тоже хотят служить, но для этого им надо подрасти.

После общения с детьми колобок решает вернуться к бабушке с дедушкой и подождать время, когда он сможет осуществить свою мечту. В финале мероприятия дети исполнили песню про солдат.

Как отметили представители детского сада, целью спектакля было познакомить дошкольников с темой армии в рамках военно-патриотического воспитания. Работники учреждения подчеркнули важность этой темы для детского развития.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу проведения программы «Разговоры о важном» в детсадах. Но он уточнил, что педагогам не стоит перегибать в этом вопросе, все должно быть «подчинено интересам ребенка».

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В Удмуртии в деском саду показали кукольный спектакль «Колобок идет в армию». Так дошкольников хотели познакомить с темой армии в рамках военно-патриотического воспитания. «В детском саду Удмуртии показали сказку про колобка, который хочет служить в армии», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». В ходе спектакля, согласно описанию, Колобок встречает разных зверей и делится с ними своим желанием служить в армии. После сказочный персонаж попадает в детский сад, где узнает от ребят, что те тоже хотят служить, но для этого им надо подрасти. После общения с детьми колобок решает вернуться к бабушке с дедушкой и подождать время, когда он сможет осуществить свою мечту. В финале мероприятия дети исполнили песню про солдат. Как отметили представители детского сада, целью спектакля было познакомить дошкольников с темой армии в рамках военно-патриотического воспитания. Работники учреждения подчеркнули важность этой темы для детского развития. Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу проведения программы «Разговоры о важном» в детсадах. Но он уточнил, что педагогам не стоит перегибать в этом вопросе, все должно быть «подчинено интересам ребенка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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