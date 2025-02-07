В детсаду в Удмуртии показали сказку, где колобок хочет служить в армии

В Удмуртии в деском саду показали кукольный спектакль «Колобок идет в армию». Так дошкольников хотели познакомить с темой армии в рамках военно-патриотического воспитания.
«В детском саду Удмуртии показали сказку про колобка, который хочет служить в армии», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». В ходе спектакля, согласно описанию, Колобок встречает разных зверей и делится с ними своим желанием служить в армии. После сказочный персонаж попадает в детский сад, где узнает от ребят, что те тоже хотят служить, но для этого им надо подрасти.
После общения с детьми колобок решает вернуться к бабушке с дедушкой и подождать время, когда он сможет осуществить свою мечту. В финале мероприятия дети исполнили песню про солдат.
Как отметили представители детского сада, целью спектакля было познакомить дошкольников с темой армии в рамках военно-патриотического воспитания. Работники учреждения подчеркнули важность этой темы для детского развития.
Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу проведения программы «Разговоры о важном» в детсадах. Но он уточнил, что педагогам не стоит перегибать в этом вопросе, все должно быть «подчинено интересам ребенка».
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