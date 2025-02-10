В Челябинске на Кировке произошла драка: среди пострадавших сыновья VIP-ов

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске произошла драка. Среди пострадавших сыновья вице-мэра Челябинска Владимира Шамне и бывшего сотрудника городской прокуратуры Игоря Иванова — Валерий и Артем. В пресс-службе УМВД по Челябинску не стали уточнять личности участников конфликта, но сообщили, что обе стороны написали заявления.
«Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Сотрудники детально разбираются в обстоятельствах произошедшего. На основании результатов проведенной судебно-медицинского обследования и установления степени причиненного вреда будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Там отметили, что один из участников обратился за медицинской помощью. Сейчас он госпитализирован.
Как сообщает «74.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, драка началась с оскорбления Валерием и Артемом незнакомой девушки. Выходя из бара, один из парней крикнул ей, что она легкого поведения. Друзья девушки вступились за нее, и началась драка.
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