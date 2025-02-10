В Челябинске на Кировке произошла драка: среди пострадавших сыновья VIP-ов

В Челябинске на Кировке произошла массовая драка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция разбирается в обстоятельствах драки
Полиция разбирается в обстоятельствах драки Фото:

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске произошла драка. Среди пострадавших сыновья вице-мэра Челябинска Владимира Шамне и бывшего сотрудника городской прокуратуры Игоря Иванова — Валерий и Артем. В пресс-службе УМВД по Челябинску не стали уточнять личности участников конфликта, но сообщили, что обе стороны написали заявления.

«Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Сотрудники детально разбираются в обстоятельствах произошедшего. На основании результатов проведенной судебно-медицинского обследования и установления степени причиненного вреда будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Там отметили, что один из участников обратился за медицинской помощью. Сейчас он госпитализирован.

Как сообщает «74.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, драка началась с оскорбления Валерием и Артемом незнакомой девушки. Выходя из бара, один из парней крикнул ей, что она легкого поведения. Друзья девушки вступились за нее, и началась драка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске произошла драка. Среди пострадавших сыновья вице-мэра Челябинска Владимира Шамне и бывшего сотрудника городской прокуратуры Игоря Иванова — Валерий и Артем. В пресс-службе УМВД по Челябинску не стали уточнять личности участников конфликта, но сообщили, что обе стороны написали заявления. «Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Сотрудники детально разбираются в обстоятельствах произошедшего. На основании результатов проведенной судебно-медицинского обследования и установления степени причиненного вреда будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что один из участников обратился за медицинской помощью. Сейчас он госпитализирован. Как сообщает «74.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, драка началась с оскорбления Валерием и Артемом незнакомой девушки. Выходя из бара, один из парней крикнул ей, что она легкого поведения. Друзья девушки вступились за нее, и началась драка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...