Управлять таким автобусом может только водитель экстра-класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске водители устроили состязание за возможность управлять автобусом №64 особо большого класса. Это престижное место работы и показатель высокого профессионализма, рассказал мэр города Алексей Лошкин во время осмотра нового городского транспорта в МУП «Служба организации движения», передает корреспондент URA.RU.

«Для управления автобусами особо большого класса требуются настоящие профессионалы. Среди водителей начался конкурс, так как это престижное место работы, показатель их высокого уровня», — отметил Лошкин.

Глава города уточнил, что маршрут автобуса №64 является самым крупным в Челябинске, он осуществляет перевозку порядка 27 тысяч пассажиров в течение дня, общих объем перевозок превышает 13%. Маршрут существует с 1991 года, он один из наиболее консервативных в городе, но самый востребованный и популярный.

«Мы лишь увеличили протяженность маршрута в новые микрорайоны. Он неизменно пользуется высоким спросом у жителей. Мы понимаем его важность и по поручению губернатора региона Алексея Текслера предприятие приобрело дополнительно шесть автобусов особо большого класса, сейчас на маршруте будут работать 27 автобусов-гармошек», — уточнил Лошкин.

Как уточнил директор МУПа СОК Валерий Кочетков, автобусы были приобретены на средства предприятия целенаправленно на 64 маршрут. По контракту на маршруте будут ходить 25 автобусов и два резервных. Каждый такой автобус стоит 31 миллион рублей, вмещает 148 пассажиров (трехдверные вмещают всего 108 человек) и будет курсировать каждые 5-6 минут.

По данным специалистов МУПа, новые автобусы позволят избежать напряжения в часы повышенной нагрузки. На предприятие они приходят без «ливреи», брендирование транспорт проходит уже в Челябинске. После выхода последних шести автобусов-гармошек весь маршрут №64 будет состоять из транспорта особо большого класса. Снятые с маршрута небольшие автобусы перераспределят на другие маршруты, требующие усиления, к примеру, в Чурилово.

Маршрут №64 в Челябинске будут обслуживать 27 автобусов особо большого класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Алексей Лошкин одобрил качество и вместимость новеньких автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время последние шесть автобусов наденут «ливреи» и выйдут на линию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU