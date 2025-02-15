ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область

Силы ПВО сбили массированную атаку украинских БПЛА над территорией Волгоградской области в ночь на 15 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области», — сообщил Андрей Бочаров, его слова передали в официальном telegram-канале администрации региона. Отмечается, что пострадавших нет.
Из-за падения сбитых дронов произошло возгорание на промзоне, добавил губернатор. Площадь составила около пяти квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Бочаров подчеркнул, что на местах работают оперслужбы.
Ранее telegram-каналы сообщали о взрывах над Волгоградом. Было известно о 15 взрывах, о повреждениях информации не было.
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