ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область

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ПВО сбили дроны над Волгоградской областью, пострадавших нет
ПВО сбили дроны над Волгоградской областью, пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили массированную атаку украинских БПЛА над территорией Волгоградской области в ночь на 15 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области», — сообщил Андрей Бочаров, его слова передали в официальном telegram-канале администрации региона. Отмечается, что пострадавших нет.

Из-за падения сбитых дронов произошло возгорание на промзоне, добавил губернатор. Площадь составила около пяти квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Бочаров подчеркнул, что на местах работают оперслужбы.

Ранее telegram-каналы сообщали о взрывах над Волгоградом. Было известно о 15 взрывах, о повреждениях информации не было.

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Силы ПВО сбили массированную атаку украинских БПЛА над территорией Волгоградской области в ночь на 15 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «Ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области», — сообщил Андрей Бочаров, его слова передали в официальном telegram-канале администрации региона. Отмечается, что пострадавших нет. Из-за падения сбитых дронов произошло возгорание на промзоне, добавил губернатор. Площадь составила около пяти квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Бочаров подчеркнул, что на местах работают оперслужбы. Ранее telegram-каналы сообщали о взрывах над Волгоградом. Было известно о 15 взрывах, о повреждениях информации не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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