14 февраля 2025

В Китай, Москву и Пензу: куда должны летать самолеты из Кургана — мнение юного поколения

Из международного аэропорта Кургана самолеты летают только в три города России
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кургана имеет статус международного
Аэропорт Кургана имеет статус международного Фото:

Сегодня в рубрике «Голос поколения» дети и подростки Кургана высказались о том, куда из Кургана должны летать самолеты и почему. Они указали на то, что сейчас даже для путешествий по России курганцам приходится ездить в аэропорты других городов. А о рейсах в другие страны пока остается только мечтать. И это при том, что курганский аэропорт имеет статус международного, а самолеты летают только до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Мнения ребят — в материале URA.RU.

Дмитрий, 12 лет

Мне бы хотелось, чтобы самолеты из аэропорта Кургана летали в такие города, как Уфа, Краснодар и Владивосток. Путешествовать по России очень хорошо и довольно увлекательно. Но также хорошо было бы летать в жаркие страны, такие как Бразилия, Португалия, Турция и Индонезия.

Юлия, 6 лет

Я думаю, что самолеты из Кургана должны летать в Санкт-Петербург, в Москву, в Пензу. А то на поезде долго. А в самолете — раз, и все!

Костя, 17 лет

Было бы круто, если бы пустили рейсы в Китай. Мой друг учит китайский, мечтает там побывать, может мы бы с ним туда слетали. Наши страны дружат, да и из Кургана не так уж и далеко лететь было бы.

Лев, 16 лет

Самолеты должны летать во Владивосток. Так как иначе приходится ехать в другой город в другой аэропорт.

Илья, 16 лет

В Москву и Питер летают и норм. Оттуда пересадкой хоть куда.

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Сегодня в рубрике «Голос поколения» дети и подростки Кургана высказались о том, куда из Кургана должны летать самолеты и почему. Они указали на то, что сейчас даже для путешествий по России курганцам приходится ездить в аэропорты других городов. А о рейсах в другие страны пока остается только мечтать. И это при том, что курганский аэропорт имеет статус международного, а самолеты летают только до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Мнения ребят — в материале URA.RU. Дмитрий, 12 лет Мне бы хотелось, чтобы самолеты из аэропорта Кургана летали в такие города, как Уфа, Краснодар и Владивосток. Путешествовать по России очень хорошо и довольно увлекательно. Но также хорошо было бы летать в жаркие страны, такие как Бразилия, Португалия, Турция и Индонезия. Юлия, 6 лет Я думаю, что самолеты из Кургана должны летать в Санкт-Петербург, в Москву, в Пензу. А то на поезде долго. А в самолете — раз, и все! Костя, 17 лет Было бы круто, если бы пустили рейсы в Китай. Мой друг учит китайский, мечтает там побывать, может мы бы с ним туда слетали. Наши страны дружат, да и из Кургана не так уж и далеко лететь было бы. Лев, 16 лет Самолеты должны летать во Владивосток. Так как иначе приходится ехать в другой город в другой аэропорт. Илья, 16 лет В Москву и Питер летают и норм. Оттуда пересадкой хоть куда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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