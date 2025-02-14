В Китай, Москву и Пензу: куда должны летать самолеты из Кургана — мнение юного поколения

Сегодня в рубрике «Голос поколения» дети и подростки Кургана высказались о том, куда из Кургана должны летать самолеты и почему. Они указали на то, что сейчас даже для путешествий по России курганцам приходится ездить в аэропорты других городов. А о рейсах в другие страны пока остается только мечтать. И это при том, что курганский аэропорт имеет статус международного, а самолеты летают только до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Мнения ребят — в материале URA.RU.
Дмитрий, 12 лет
Мне бы хотелось, чтобы самолеты из аэропорта Кургана летали в такие города, как Уфа, Краснодар и Владивосток. Путешествовать по России очень хорошо и довольно увлекательно. Но также хорошо было бы летать в жаркие страны, такие как Бразилия, Португалия, Турция и Индонезия.
Юлия, 6 лет
Я думаю, что самолеты из Кургана должны летать в Санкт-Петербург, в Москву, в Пензу. А то на поезде долго. А в самолете — раз, и все!
Костя, 17 лет
Было бы круто, если бы пустили рейсы в Китай. Мой друг учит китайский, мечтает там побывать, может мы бы с ним туда слетали. Наши страны дружат, да и из Кургана не так уж и далеко лететь было бы.
Лев, 16 лет
Самолеты должны летать во Владивосток. Так как иначе приходится ехать в другой город в другой аэропорт.
Илья, 16 лет
В Москву и Питер летают и норм. Оттуда пересадкой хоть куда.
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