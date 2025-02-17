У топового стилиста России обнаружили рак поздней стадии

Mash: у стилиста Влада Лисовца диагностировали рак поздней стадии
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Влад Лисовец провел первый курс химиотерапии
Влад Лисовец провел первый курс химиотерапии Фото:

У топового стилиста России Влада Лисовца обнаружили рак на последней стадии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Мужчина уже прошел первый курс химиотерапии. 

«Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. У стилиста нашли онкологию на поздней стадии», — передает telegram-канал. 

Лисовец узнал о своем диагнозе осенью 2024 года после того, как обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи диагностировали у него последнюю стадию онкологии. Однако первый курс химотерапии не принес ожидаемых результатов. После прохождения курса у стилиста начали выпадать волосы. Дальнейшее лечение Лисовца будет определено на онкологическом консилиуме.

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У топового стилиста России Влада Лисовца обнаружили рак на последней стадии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Мужчина уже прошел первый курс химиотерапии.  «Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. У стилиста нашли онкологию на поздней стадии», — передает telegram-канал.  Лисовец узнал о своем диагнозе осенью 2024 года после того, как обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи диагностировали у него последнюю стадию онкологии. Однако первый курс химотерапии не принес ожидаемых результатов. После прохождения курса у стилиста начали выпадать волосы. Дальнейшее лечение Лисовца будет определено на онкологическом консилиуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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