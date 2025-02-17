У топового стилиста России обнаружили рак поздней стадии

У топового стилиста России Влада Лисовца обнаружили рак на последней стадии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Мужчина уже прошел первый курс химиотерапии.
«Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. У стилиста нашли онкологию на поздней стадии», — передает telegram-канал.
Лисовец узнал о своем диагнозе осенью 2024 года после того, как обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи диагностировали у него последнюю стадию онкологии. Однако первый курс химотерапии не принес ожидаемых результатов. После прохождения курса у стилиста начали выпадать волосы. Дальнейшее лечение Лисовца будет определено на онкологическом консилиуме.
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