Частный дом полностью сгорел (архивное фото)
Несовершеннолетний житель Прикамья спас своих младших братьев и сестру во время пожара. Взрослые в это время были на работе, пояснила пресс-служба МЧС России. Инцидент произошел в деревне Мижуева.
«За младшими приглядывал 15-летний Александр. Обнаружив возгорание, юноша попытался потушить его самостоятельно, но не удалось. Тогда Александр собрал троих напуганных детей и отвел их к соседям, там они вызвали пожарных», — написано в telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, огнем было охвачено 75 квадратных метров. Причину возгорания еще предстоит установить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!