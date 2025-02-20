В Пермском крае 15-летний юноша спас на пожаре младших братьев и сестру. Видео

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Частный дом полностью сгорел (архивное фото)
Частный дом полностью сгорел (архивное фото) Фото:

Несовершеннолетний житель Прикамья спас своих младших братьев и сестру во время пожара. Взрослые в это время были на работе, пояснила пресс-служба МЧС России. Инцидент произошел в деревне Мижуева.

«За младшими приглядывал 15-летний Александр. Обнаружив возгорание, юноша попытался потушить его самостоятельно, но не удалось. Тогда Александр собрал троих напуганных детей и отвел их к соседям, там они вызвали пожарных», — написано в telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, огнем было охвачено 75 квадратных метров. Причину возгорания еще предстоит установить.

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Несовершеннолетний житель Прикамья спас своих младших братьев и сестру во время пожара. Взрослые в это время были на работе, пояснила пресс-служба МЧС России. Инцидент произошел в деревне Мижуева. «За младшими приглядывал 15-летний Александр. Обнаружив возгорание, юноша попытался потушить его самостоятельно, но не удалось. Тогда Александр собрал троих напуганных детей и отвел их к соседям, там они вызвали пожарных», — написано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, огнем было охвачено 75 квадратных метров. Причину возгорания еще предстоит установить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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