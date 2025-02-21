В Челябинской области на пожаре погибла 88-летняя бабушка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар охватил весь дом до приезда огнеборцев
Пожар охватил весь дом до приезда огнеборцев Фото:

В деревне Сосновка Кунашакского района (Челябинская область) в ночь на 21 февраля в огне погибла 88-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

«В деревне Сосновка загорелся частный дом. При разборе строительных конструкций обнаружено тело женщины 1937 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что к приезду спасательных служб дом был полностью охвачен огнем. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Сосновка Кунашакского района (Челябинская область) в ночь на 21 февраля в огне погибла 88-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.  «В деревне Сосновка загорелся частный дом. При разборе строительных конструкций обнаружено тело женщины 1937 года рождения», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что к приезду спасательных служб дом был полностью охвачен огнем. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...