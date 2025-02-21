В Челябинской области на пожаре погибла 88-летняя бабушка

Пожар охватил весь дом до приезда огнеборцев
В деревне Сосновка Кунашакского района (Челябинская область) в ночь на 21 февраля в огне погибла 88-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В деревне Сосновка загорелся частный дом. При разборе строительных конструкций обнаружено тело женщины 1937 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что к приезду спасательных служб дом был полностью охвачен огнем. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
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