Сын главкома ВСУ Сырского хочет получить гражданство России

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Пасынок Александра (на фото) Сырского, Иван, намерен получить российское гражданство
Пасынок Александра (на фото) Сырского, Иван, намерен получить российское гражданство Фото:

Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, Иван, заявил о своем желании получить российское гражданство. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что с этим могут возникнуть бюрократические трудности, однако это его не пугает. Сам Иван сейчас проживает в Австралии.

«Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это — как клеймо. Вся проблема в бюрократии. Нужно в Россию отправить документы, сделать запрос, получить ответ. Через консульство это сделать нельзя, только напрямую. Процесс может занять минимум полгода», — заявил он в беседе с  aif.ru. Он подчеркнул, что не оставит свою идею и рано или поздно получит гражданство. 

Помимо планов по получению российского гражданства, Иван Сырский также выразил желание активно участвовать в жизни российской диаспоры в Австралии. Он планирует выступать на общественных мероприятиях с российским флагом, в том числе на праздновании Дня защитника Отечества. 

От Ивана Киев открестился еще в начале 2024 года. Тогда украинский Центр противодействия информации (ЦПД) подчеркнул, что главком Александр Сырский проживал ранее с женщиной — матерью Ивана, однако уже давно не поддерживает связь с семьей, а самого Ивана он не усыновлял. В марте 2024 года Иван лично просил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему гражданство страны. 

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Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, Иван, заявил о своем желании получить российское гражданство. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что с этим могут возникнуть бюрократические трудности, однако это его не пугает. Сам Иван сейчас проживает в Австралии. «Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это — как клеймо. Вся проблема в бюрократии. Нужно в Россию отправить документы, сделать запрос, получить ответ. Через консульство это сделать нельзя, только напрямую. Процесс может занять минимум полгода», — заявил он в беседе с  aif.ru. Он подчеркнул, что не оставит свою идею и рано или поздно получит гражданство.  Помимо планов по получению российского гражданства, Иван Сырский также выразил желание активно участвовать в жизни российской диаспоры в Австралии. Он планирует выступать на общественных мероприятиях с российским флагом, в том числе на праздновании Дня защитника Отечества.  От Ивана Киев открестился еще в начале 2024 года. Тогда украинский Центр противодействия информации (ЦПД) подчеркнул, что главком Александр Сырский проживал ранее с женщиной — матерью Ивана, однако уже давно не поддерживает связь с семьей, а самого Ивана он не усыновлял. В марте 2024 года Иван лично просил у президента РФ Владимира Путина предоставить ему гражданство страны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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