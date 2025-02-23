23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Куртамыше проезд в автобусах подорожает до 40 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд в Куртамыше станет дороже, чем в Кургане
Проезд в Куртамыше станет дороже, чем в Кургане Фото:

В городе Куртамыш Курганской области весной подорожает проезд в автобусах. С 1 марта за поездку придется заплатить 40 рублей. Об этом сообщает «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на перевозчика.

«ООО „Автобус“, которое обслуживает городские перевозки и по договоренности с администрацией округа сохраняет рейсы, информирует об изменениях в тарифах на проезд в городском транспорте. Стоимость проезда с 1 марта составит 40 рублей. В последний раз перевозчик менял тариф на проезд в 2023 году», — сообщает «Куртамышская нива».

По словам директора транспортного предприятия Павла Гомзякова, повышение стоимости проезда необходимо для сохранения перевозок. Он отметил, что тариф экономически обоснованный. Учтены затраты на топливо, запчасти, обслуживание автобусов и оплата труда водителей.

В Кургане стоимость проезда в городских автобусах пока сохраняется в пределах 37 рублей. Последнее повышение цен на поездки в общественном транспорте было в январе 2025 года.

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В городе Куртамыш Курганской области весной подорожает проезд в автобусах. С 1 марта за поездку придется заплатить 40 рублей. Об этом сообщает «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на перевозчика. «ООО „Автобус“, которое обслуживает городские перевозки и по договоренности с администрацией округа сохраняет рейсы, информирует об изменениях в тарифах на проезд в городском транспорте. Стоимость проезда с 1 марта составит 40 рублей. В последний раз перевозчик менял тариф на проезд в 2023 году», — сообщает «Куртамышская нива». По словам директора транспортного предприятия Павла Гомзякова, повышение стоимости проезда необходимо для сохранения перевозок. Он отметил, что тариф экономически обоснованный. Учтены затраты на топливо, запчасти, обслуживание автобусов и оплата труда водителей. В Кургане стоимость проезда в городских автобусах пока сохраняется в пределах 37 рублей. Последнее повышение цен на поездки в общественном транспорте было в январе 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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