Суд признал югорчанина виновным за призыв к отделению ХМАО из состава РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин должен заплатить штраф размером 70 000 рублей
Югорчанин должен заплатить штраф размером 70 000 рублей Фото:

Суд признал югорчанина Илью Фаттахова виновным за призыв вывести Ханты-Мансийский округ из состава России. Об этом сообщается в районном суде Ханты-Мансийска.

«Признать Илью Фаттахова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.2 кодекса Российской Федерации. А также назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей», — сказано на сайте суда.

Ранее югорчанин написал в telegram-канале сообщение, в котором усматривались признаки сепаратизма. По решению суда, тем самым он осуществил публичный призыв направленный на нарушение территориальной целостности РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд признал югорчанина Илью Фаттахова виновным за призыв вывести Ханты-Мансийский округ из состава России. Об этом сообщается в районном суде Ханты-Мансийска. «Признать Илью Фаттахова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.2 кодекса Российской Федерации. А также назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей», — сказано на сайте суда. Ранее югорчанин написал в telegram-канале сообщение, в котором усматривались признаки сепаратизма. По решению суда, тем самым он осуществил публичный призыв направленный на нарушение территориальной целостности РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...