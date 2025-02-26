Суд признал югорчанина виновным за призыв к отделению ХМАО из состава РФ

Суд признал югорчанина Илью Фаттахова виновным за призыв вывести Ханты-Мансийский округ из состава России. Об этом сообщается в районном суде Ханты-Мансийска.
«Признать Илью Фаттахова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.2 кодекса Российской Федерации. А также назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей», — сказано на сайте суда.
Ранее югорчанин написал в telegram-канале сообщение, в котором усматривались признаки сепаратизма. По решению суда, тем самым он осуществил публичный призыв направленный на нарушение территориальной целостности РФ.
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