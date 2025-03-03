В Екатеринбурге перекроют важную улицу, связывающую центр с микрорайоном

В Екатеринбурге с 13 по 17 марта закроют движение по улице Гражданской, ведущей из центра в Вокзальный микрорайон. Это необходимо для работ по строительству сети водоснабжения. Участок можно будет объехать по нескольким улицам, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты ООО „Трест Гормонолитстрой“ закроют движение транспорта по улице Гражданской от дома №4 до дома №11. Это связано с работами по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения», — следует из сообщения на сайте администрации.
Маршрут общественного транспорта не изменится, а на основных перекрестках, ведущих к закрытому участку, установят знаки. Объехать его получится по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский.
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