05 марта 2025

Рестораны Екатеринбурга подготовили неожиданный запрет для гостей

В ресторанах Екатеринбурга ограничат время за столом до двух часов
© Служба новостей «URA.RU»
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За два часа гости должны успеть насладиться блюдами
За два часа гости должны успеть насладиться блюдами Фото:

Некоторые рестораны Екатеринбурга введут ограничения на пребывание за столом на 8 Марта. Все из-за праздничного ажиотажа, рассказали URA.RU в заведениях.

Например, на длительное празднование Международного женского дня не стоит рассчитывать в «Горожанах», «Гастролях» и Gavi. Там столики будут доступны полтора-два часа, чего вполне хватит для посиделок, уверены представители гастроточек.

Также в преддверии 8 Марта рестораны столкнулись с высоким спросом. За три дня до праздника столики невозможно забронировать, а в некоторых заведениях в листе ожидания находится до 360 человек.

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Некоторые рестораны Екатеринбурга введут ограничения на пребывание за столом на 8 Марта. Все из-за праздничного ажиотажа, рассказали URA.RU в заведениях. Например, на длительное празднование Международного женского дня не стоит рассчитывать в «Горожанах», «Гастролях» и Gavi. Там столики будут доступны полтора-два часа, чего вполне хватит для посиделок, уверены представители гастроточек. Также в преддверии 8 Марта рестораны столкнулись с высоким спросом. За три дня до праздника столики невозможно забронировать, а в некоторых заведениях в листе ожидания находится до 360 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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