Рестораны Екатеринбурга подготовили неожиданный запрет для гостей

Некоторые рестораны Екатеринбурга введут ограничения на пребывание за столом на 8 Марта. Все из-за праздничного ажиотажа, рассказали URA.RU в заведениях.
Например, на длительное празднование Международного женского дня не стоит рассчитывать в «Горожанах», «Гастролях» и Gavi. Там столики будут доступны полтора-два часа, чего вполне хватит для посиделок, уверены представители гастроточек.
Также в преддверии 8 Марта рестораны столкнулись с высоким спросом. За три дня до праздника столики невозможно забронировать, а в некоторых заведениях в листе ожидания находится до 360 человек.
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