МЧС РФ: в Новокуйбышевске горит склад

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В ликвидации огня участвуют 87 сотрудников МЧС
В ликвидации огня участвуют 87 сотрудников МЧС Фото:

В Новокуйбышевске в Самарской области возник пожар на складе общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Соответствующую информацию предоставили в МЧС России.

«В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвуют 87 сотрудников и 27 единиц техники МЧС России.

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В Новокуйбышевске в Самарской области возник пожар на складе общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Соответствующую информацию предоставили в МЧС России. «В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвуют 87 сотрудников и 27 единиц техники МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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