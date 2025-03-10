МЧС РФ: в Новокуйбышевске горит склад

В ликвидации огня участвуют 87 сотрудников МЧС
В Новокуйбышевске в Самарской области возник пожар на складе общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Соответствующую информацию предоставили в МЧС России.
«В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвуют 87 сотрудников и 27 единиц техники МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.