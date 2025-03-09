Умер автор гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

На 87-м году жизни ушел из жизни известный поэт, автор официального гимна Санкт-Петербурга и многочисленных популярных детских стихов Олег Акимович Чупров. Об этом сообщила его вдова Людмила Чупрова в беседе с изданием «Петербургский дневник».
«Поэт Олег Акимович Чупров умер на 87-м году жизни», — пишет «Петербургский дневник». По словам Людмилы Чупровой, ее супруг был человеком светлым и трудолюбивым. Он активно участвовал в жизни писательских организаций Петербурга, помогал начинающим поэтам, вел творческие семинары и мастер-классы.
Олег Чупров родился в Республике Коми. В 1959 году он поступил в Ленинградский государственный университет, после чего работал журналистом. Позже окончил Литературный институт имени Горького, посвятив всю последующую жизнь литературному творчеству и наставничеству молодых авторов. Практически всю сознательную жизнь поэт прожил в Ленинграде — Санкт-Петербурге, став неотъемлемой частью культурной жизни города.
Особую известность Олегу Чупрову принесло создание текста гимна Санкт-Петербурга. В преддверии празднования 300-летия города власти объявили конкурс на лучший текст, который должен был гармонично сочетаться с музыкой Рейнгольда Глиэра «Гимн великому городу». Среди 380 участников именно стихи Чупрова «Державный град коронован красотою…» были единогласно признаны лучшими. Как рассказала супруга поэта, работа над гимном длилась около трех месяцев на даче в Луге. Олег Акимович регулярно приезжал в город, чтобы обсудить детали с заказчиками и внести необходимые правки. Победа в конкурсе стала для семьи настоящей радостью и признанием таланта поэта.
Произведения Олега Чупрова давно стали частью культурного наследия страны. Его стихи звучали в исполнении таких знаменитых артистов, как Андрей Миронов, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Михаил Боярский и Сергей Захаров. Особое место в творчестве поэта занимали детские стихи, которые неизменно звучали на праздниках и утренниках. Благодаря простоте, доброте и искренности его произведений, они навсегда останутся любимыми многими поколениями детей и взрослых.
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