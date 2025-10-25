Бастрыкин точно узнает про обрушение пандуса на петербургском вокзале
Обрушение пандуса произошло 24 октября 2025 года около 19 часов на Ладожском вокзале
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела после инцидента на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, где частично обрушился пандус автостоянки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председателю СК России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту инцидента на вокзале в Санкт-Петербурге... По версии следствия, 24 октября 2025 года около 19 часов на Ладожском вокзале города Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение пандуса автостоянки вокзала», — указано в telegram-канале ведомства.
Следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начал расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). При обрушении пострадавших нет. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя Западного МСУТ Сергею Сумарокову срочно представить информацию об основных версиях произошедшего и сообщить обо всех установленных фактах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.