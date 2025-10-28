Путин дал Ямалу новый важный статус

Президент РФ Владимир Путин поговорил о секретах демографического роста на Ямале с губернатором Дмитрием Артюховым Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ямал обрел новый важный статус. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, который рассказал, что регион стал третьим в стране по уровню рождаемости. И это — лучший показатель среди всех арктических территорий. Но, по мнению политолога Константина Калачева, это еще и пример того, как повысить рождаемость, для других регионов.

Суровые климатические условия для рождаемости — не помеха. «Вечная мерзлота тает? Проблема создается?» — поинтересовался Путин, начиная разговор издалека.

Артюхов признался, что для региона это «не такая острая проблема, чтобы быть главной темой». «Но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения, — отметил глава Ямала и задал свою повестку для разговора — демографическую, — Одно из самых главных достижений, которыми мы гордимся, — по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране».

Путин улыбнулся и добавил: «Чечня первое место занимает, потом Тыва».

И вот к ним, подхватил Артюхов, «подкрался Ямал». «Еще недавно северный регион был далеко от таких позиций, и всегда казалось, что это регион для очень непростого труда. Тем не менее фундамент, который за десятилетия был построен, и, конечно, наши ключевые предприятия здесь являются источником стабильности, предсказуемости — семьи уверенно идут к новым рождениям. Каждая четвертая семья многодетная. Если я не ошибаюсь, в России в среднем каждая десятая», — поделился губернатор.

Правда, Путин заметил, что проблемой остается нехватка школ, и 25% детей учатся во вторую смену. Ситуацию региональные власти обещают исправить: строится восемь новых школ, в шести ведется капитальный ремонт. Постепенно, заверил Артюхов, вопрос будет решен.

Путин обратил внимание и еще на один слайд в красочном альбоме, с которым пришел в Кремль Артюхов. «Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза [с 2010 года]. Это хороший показатель», — заметил он.

Губернатор признал, что для Ямала это «всегда был дамоклов меч». «Нам специалисты говорили, что у вас такой регион, такая специфика: пока вертолет долетит, вы всегда будете среди отстающих. Категорически с этим не соглашались. Это сложная, очень точечная работа. За каждой цифрой статистики, конечно, стоит большая концентрация медицинских специалистов. Но результат за эти годы дал о себе знать, — ответил Артюхов и добавил: —

Мы поставили перед собой амбициозную задачу – сделать лучшую территорию детства, несмотря на очень суровый климат».

По сути, Ямал за последние год стал не только «газовым центром» России, но становится и демографическим центром роста. Как объяснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев, к этому результату Ямал пришел благодаря многочисленным социальным программам.

«Список льгот для семей с тремя и более детьми пополняется в постоянном режиме. Федеральные льготы дополняются окружными. Ищутся все новые и новые меры поддержки. Ямал может похвастаться многочисленными программами по улучшению демографической ситуации, что неудивительно для региона-донора. Многодетные семьи имеют первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад, а также на бесплатные медикаменты для ребенка младше шести лет, льготы для школьников.

То есть от рождения до совершеннолетия таких детей сопровождают и окружают заботой. Вот и весь секрет», — объяснил эксперт.

