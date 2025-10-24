Россия ужесточит контроль на границе, чтобы снизить угрозы терактов

Президент РФ Владимир Путин одобрил создание новейшей системы контроля за грузами на границе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия меняет систему ввоза импортных товаров. На встрече в Кремле 24 октября президент РФ Владимир Путин попросил главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева подробнее рассказать о планах по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров. По мнению политолога Дмитрия Нечаева, такое отслеживание передвижения грузов позволит пресечь провоз в страну взрывчатки для совершения терактов.

«Что это за система ожидания товаров? Это как элемент борьбы с серым импортом?» — поинтересовался глава государства.

Глава ФТС Валерий Пикалев подробно рассказал президенту о создании новой системы отслеживания грузов Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ © URA.RU

По словам Пикалева, национальная система подтверждения ожидания товаров, так называемая СПОТ разрабатывается ФТС и Минфином. «Таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС. То есть автомашина, перевозящая груз, который планируется реализовать на рынке Российской Федерации, не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию», — объяснил глава Таможенной службы.

Путин лишь дополнил его. «Иначе катаются туда-сюда. Пользуются преимуществами Евразэс», — подчеркнул он.

В пилотном режиме СПОТ начнет действовать с 1 апреля, а в полном объеме — с 1 июля 2026 года, сообщил Валерий Пикалев. «Мы будем точно знать, что есть конкретный грузополучатель, который ждет именно этот товар, с соответствующими выплатами и прочим», — заметил глава ФТС.

В целом, по словам Пикалева, грузоперевозки по международным транспортно-логистическим коридорам растут, в этом году — уже плюс 6,3%. «Мы расширяем и укрепляем взаимодействие с таможенными службами зарубежных стран, через территории которых проходят транспортные коридоры „Север — Юг“, „Восток — Запад“, Азово-Черноморский и Прикаспийский маршруты…

Товарооборот России за девять месяцев 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США, на экспорт приходится 255 миллиардов и на импорт – 170 миллиардов», — доложил Пикалев.

Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев, предотвращение провоза в Россию серого импорта, контрабанды — одна из задач, которую власти планируют решить введением СПОТ. Во многом от этого зависят денежные поступления в федеральный бюджет.

Система подтверждения ожидания товара должна снизить угрозу попадания в Россию не только серого импорта, но и взрывчатки для терактов Фото: Илья Московец © URA.RU

«Для государства важно максимально сконцентрировать поступающие в бюджет финансовые ресурсы, и желательно, чтобы этих ресурсов было больше, в том числе собранных в виде таможенных платежей. Система СПОТ — это одна из форм цифровизации. Она предполагает определенное распознание товара и его движение — важен каждый этап движения груза. Поэтому Путин встречается с ключевыми руководителями, которые отвечают за ресурсное обеспечение страны. Особенно это актуально на фоне принимаемых Западом рестрикций», — объяснил Нечаев.

Эксперт также отметил, что во время закрытой части встречи Путина с Пикалевым могли обсуждаться и вопросы предотвращения провоза через российскую границу взрывчатых веществ для совершения терактов на территории РФ. И в этом, убежден Дмитрий Нечаев, новая система подтверждения ожидания товаров также может помочь силовикам.