Россия испытала оружие, которое сведет к нулю угрозы от Трампа

Ничего подобного «Посейдону» в ближайшее время не появится, и способов перехвата не существует, заявил президент Владимир Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин объяснил США, почему с Россией нельзя говорить с позиции силы, в том числе угрожать атомными подлодками у ее берегов. На встрече с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка 29 октября глава государства рассказал об успешном испытании атомного подводного беспилотника «Посейдон». Сообщения о нем и ракете «Буревестник» должны не только вернуть Трампа к конструктивному диалогу, но и напомнить о важности ДСНВ, говорят эксперты.

Общаясь с военнослужащими за чашкой чая, Путин подчеркнул, что все, кто находится в зоне СВО, ведут себя героически. Потому что «прилететь может в любую секунду и куда угодно». Но все-таки штурмовые отряды, спецназ и войсковая разведка требуют особой закалки и характера.

Все, кто находится в зоне СВО, ведут себя героически, выразил уверенность Путин Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Вы знаете, что ваши усилия даром не проходят. Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно, ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед, действуют активно. В двух местах — Купянске и Красноармейске — противник оказался блокированным в окружении», — отметил президент.

Путин рассказал также, что обсуждал с командующими группировок и министром обороны Андреем Белоусовым возможность запустить в зоны окружения противника представителей иностранных и украинских СМИ, чтобы они увидели, что там происходит. «Убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в „Азовстали“. Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций.

Мы готовы прекратить боевые действия на несколько часов — на два, на три, на шесть, — чтобы журналисты могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — сообщил президент.

Атомный реактор ракеты «Буревестник» запускается в считанные минуты и секунды, подчеркнул Путин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Путин добавил, что, решая текущие проблемы в зоне СВО, власти не забывают и о совершенствовании стратегического потенциала. Пример — новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», об успешном испытании которой глава государства заявлял на прошлой неделе.

«Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка при сопоставимой мощности, скажем, с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше. Но самое главное, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот — в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», — объяснил верховный главнокомандующий, добавив, что разработку смогут применять и в других сферах. Например, в сельском хозяйстве, энергетике и лунной программе.

Но и это еще не все, добавил Путин, завершив рассказ о «Буревестнике». Он поделился новостью о том, что накануне прошло испытание еще одного перспективного комплекса — подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки — носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что здесь тоже минимальные размеры. Если у „Буревестника“ реактор в тысячу раз меньше, чем на подводной лодке, то здесь в сто раз. Но зато мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности „Сармат“.

Кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — акцентировал внимание Путин.

Сообщения о новом оружии — напоминание Трампу, что с Россией не нужно разговаривать с позиции силы, объясняют эксперты Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент неслучайно рассказал именно сейчас о «Посейдоне», а чуть ранее — о «Буревестнике», комментирует заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Российско-американский диалог вновь стал осложняться, и военные аргументы призваны дополнить политические.

«В отношениях между Россией и США, которые вроде бы начали поступательно развиваться, возникла некая пауза и даже напряжение. Риторика Трампа становится более жесткой, и РФ отвечает на это в тех традициях, которые сложились еще со времен СССР. Когда политических аргументов оказывается недостаточно, на первый план выступает военная активность — проводятся маневры, испытания, в том числе нового оружия. В итоге все равно придется договариваться. Но для Москвы важно показать, что разговаривать с ней с позиции силы не получится», — объясняет эксперт.

«Буревестник» и «Посейдон» — аргументы для США в пользу заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях, считает военный эксперт Вадим Масликов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Недавно Трамп, отвечая на вопрос журналистов о «Буревестнике», снова заявил о подводной лодке США у российских берегов и о самом мощном военно-морском флоте, а «Посейдон» ориентирован как раз на морские цели, обращает внимание эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. Хотя в случае с подлодкой можно обойтись и без него — ее как раз можно отследить и уничтожить, уточнил эксперт.

Сообщения о «Буревестнике», а теперь и «Посейдоне» Путин сделал на фоне обсуждения перспектив договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркивает собеседник URA.RU. Срок действующего документа истекает в феврале 2026 года. Для РФ и для безопасности в мире важно, чтобы такая договоренность была снова достигнута, но США пока не дали ответа.

«Без контроля ядерных вооружений страны могут, основываясь на экономических или каких-то других данных, предполагать, что у потенциальных противников больше ракет, чем на самом деле, и тоже начинать увеличивать их число.