Кремль — URA.RU: ядерная риторика РФ и США не означает, что диалог зашел в тупик
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: ядерная риторика РФ и США отражает, что диалог зашел в тупик
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Изменившаяся риторика лидеров России и США, апелляция к ядерным вооружениям не означает, что диалог между странами зашел в тупик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет, [изменение риторики в отношениях России и США] не означает [что начавшийся диалог зашел в тупик, и только апелляция к ядерному оружию сможет активизировать контакты]», — сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равноправной основе». Такое заявление он сделал после сообщения президента РФ Владимира Путина о проведении финальных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой. Ранее Путин также говорил об успешном испытании ракеты «Буревестник».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.