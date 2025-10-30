Кремль — URA.RU: ядерная риторика РФ и США не означает, что диалог зашел в тупик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: ядерная риторика РФ и США отражает, что диалог зашел в тупик Фото: Роман Наумов © URA.RU

Изменившаяся риторика лидеров России и США, апелляция к ядерным вооружениям не означает, что диалог между странами зашел в тупик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, [изменение риторики в отношениях России и США] не означает [что начавшийся диалог зашел в тупик, и только апелляция к ядерному оружию сможет активизировать контакты]», — сказал Песков.