Подростков, исполнявших песни иноагентов в Петербурге, задержали после концерта
Уличный концерт на Сенной площади закончился задержанием музыкантов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Санкт-Петербурге задержали троих несовершеннолетних музыкантов после уличного выступления, на котором они исполняли песни артистов, признанных иноагентами. Инцидент произошел вечером 28 октября на Сенной площади, когда выступление группы «Рестарт» прервали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщают СМИ.
«По словам очевидцев, группа „Рестарт“ исполняла в том числе песни иноагентов. Около 19 часов выступление прервали правоохранители», — сообщает «Фонтанка».
Сотрудник полиции пояснил, что музыкантов задержали из-за нарушения порядка проведения уличных выступлений, так как Сенная площадь не входит в список разрешенных мест. За это им может грозить предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей. В 1-й отдел полиции Адмиралтейского района доставили троих несовершеннолетних участников группы, которые ожидали приезда родителей для составления административного протокола. Позднее родители прибыли, но от комментариев отказались.
Ранее в Санкт-Петербурге уже задерживали уличных музыкантов за исполнение песен иноагентов: в октябре перед судом предстали участники группы «Стоптайм», включая певицу Диану Логинову (Наоко), которых обвинили в организации несанкционированного массового собрания и нарушении общественного порядка. Им вменяли нарушение порядка проведения мероприятий и публичную дискредитацию армии, а Логинову арестовали на 13 суток.
