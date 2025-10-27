Доллар может остаться дешевым до Нового года

Если рубль останется крепким, цены к Новому году меньше вырастут, говорят эксперты Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Ожидаемого ослабления рубля к концу этого года может не случиться. Если раньше эксперты были уверены, что уже осенью российская валюта подешевеет, то теперь высоко оценивают вероятность, что доллар по 80 рублей останется до конца года. Этот «сюрприз» экономисты объясняют высокой ключевой ставкой, низким спросом на валюту и даже бизнес-интересами президента США Дональда Трампа. Правительство к такому развитию событий уже подготовилось, а товары к Новому году меньше вырастут в цене, отмечают собеседники URA.RU.

Доллар держится у отметки 80 рублей уже полгода, после резкого укрепления в период с января по май. Перед выходными ЦБ установил его на уровне 80,97 рубля, а в понедельник 27 октября внебиржевой курс опускался ниже 78 рублей. При этом большинство экспертов еще с лета прогнозировали постепенное ослабление российской национальной валюты, объясняя это в первую очередь традиционным ростом импорта ближе к концу года. Однако разворота не произошло: после небольшого подорожания почти до 85 рублей в сентябре доллар снова стал дешеветь.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку причиной крепкого рубля Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 24 октября после заседания, на котором регулятор принял решение снизить ключевую ставку всего на 0,5 процентных пункта, отметила, что именно жесткая денежно-кредитная политика влияет на укрепление рубля. По ее словам, высокие ставки делают активы в российской валюте привлекательнее по сравнению с зарубежными.

«На укреплении рубля сказались также и разовые факторы. В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат по кредитам», — добавила Набиуллина.

При этом ЦБ пересмотрел и прогноз по ключевой ставке на следующий год, повысив ожидаемое среднегодовое значение с 12-13% до 13-15%. Это позволит достичь цели по инфляции 4% и удержать ее на этом уровне в дальнейшем, уверены в Банке России.

Банк России пересмотрел прогноз по ключевой ставке и теперь считает, что в следующем году она составит 13-15% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Низкий спрос на валюту и высокая ключевая ставка не только сейчас, но и в прогнозе на следующий год — главные причины, по которым рубль остается крепким, объясняет доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Покупка валюты ниже ожидаемой из-за замедления экономической активности, повышения пошлин и сборов.

«Также на ситуацию влияет переход на торговлю с дружественными странами в национальных единицах. Это тоже уменьшает спрос на иностранные деньги, в частности, на доллары. Все больше расчетов с внешнеторговыми партнерами Россия ведет в рублях, и для импорта требуется уже меньше валюты. Поэтому введение США новых санкций в отношении „Лукойла“ и „Роснефти“ неспособно ослабить рубль. Когда-то Байден обещал обвалить курс российской валюты до 200 за доллар — такого не будет», — говорит эксперт.

Многие эксперты были уверены, что уже осенью доллар вернется к курсу 100 рублей или чуть ниже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодняшняя динамика курса уже показывает, что в этом году все идет не так, как раньше. Опыт прошлых лет не повторяется, и традиционного подорожания доллара к концу года может вообще не быть, подчеркнул собеседник URA.RU.

«Все ожидали ослабления рубля, потому что он всегда падает к концу года. Растет импорт, увеличиваются предновогодние расходы. Но уже середина осени, а ничего подобного не происходит.

Поэтому, вероятно, рубль останется вблизи того уровня, на котором он сейчас. 80 за доллар к Новому году при сохранении текущего спроса на валюту — это вполне реально», — считает Бадалов.

Правительство уже учло возможное сохранение крепкого рубля надолго, планируя бюджет на следующую трехлетку, полагает экономист. Изменения в налоговой политике говорят о том, что власти не делают ставку на более высокие экспортные доходы от ослабления рубля, уверен доцент экономического факультета РУДН.

Правительство уже учло возможные риски для бюджета из-за крепкого рубля, планируя налоговую политику, полагает экономист Лазарь Бадалов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сохранение крепкого рубля на протяжении полугода — сюрприз и загадка для большинства экспертов, признается главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. По ее словам, точно назвать причину трудно, однако предположительно на это повлияли три фактора. Первый — низкая экономическая активность и смещение приоритетов в рублевые сбережения из-за высокой ставки. Второй — активная продажа валюты Банком России для так называемого зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Третий — импорт в этом году просел так, как он не падал с 2022 года.

«Падение импорта может быть временным: мы все-таки предполагаем, что он подрастет до конца года, в том числе может сработать мотив опережающего спроса — купить, пока не подорожало из-за ожидаемого эффекта от НДС. Кроме того, ставки, хотя и медленно, но будут снижаться.

Поэтому пока не спешим пересматривать прогноз чуть выше 90 рублей за доллар к концу года, хотя и вероятность, что российская валюта останется более крепкой, тоже велика», — говорит Донец.

Введенные против «Роснефти» и «Лукойла» санкции серьезно не ослабят рубль и даже могут его на время укрепить, считают эксперты Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Новые санкции США в перспективе будут играть на ослабление рубля, однако в ближайший месяц могут дать обратный эффект, предполагает эксперт. Это произойдет, если попавшие под них экспортеры будут переводить в Россию оставшиеся за рубежом валютные активы, чтобы избежать их заморозки, пока ограничения не вступили в силу.

Кроме налоговых мер, правительство может компенсировать потери бюджета от крепкого рубля за счет более активного заимствования, объясняет Донец. Однако Минфин пока с осторожностью относится к этому инструменту. Бюджетное правило предусматривает, что государство может занимать 1,5% ВВП в год. В этом году из-за недобора в доходах показатель стал выше — около 2,1%, однако в следующем году власти хотят вернуться к прежнему значению, комментирует собеседница URA.RU.

Рубль неслучайно укрепился сразу после того, как президентом США стал Трамп, полагает финансист Александр Разуваев Фото: Official White House / Shealah Craighead

Рубль начал крепнуть после прихода к власти в США Дональда Трампа, и это не совпадение, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Такое укрепление возможно из-за серьезного зарубежного спроса на рублевые активы и может быть связано с инвестициями в российские активы компаний, близких к американскому президенту, допускает он. И это одна из причин, по которым США торопятся завершить конфликт на Украине, отметил финансист.

«Это похоже на бизнес на процентных ставках. Ставка в России высокая, доходность по облигациям федерального займа тоже, а на стоимость акций давят СВО и санкции. Инвесторы, близкие к Трампу, могли взять деньги под 4% и, например, через арабские страны завести их в российские ОФЗ и акции крупных компаний.

А теперь США делают ставку на завершение СВО – тогда бумаги подорожают. К тому же, если нужно закрыть позицию в течение года, то год президентству Трампа будет уже в январе», — говорит Разуваев.