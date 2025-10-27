Подростки избили женщину в автобусе Петербурга после просьбы вести себя тише
Подростки набросились на пассажирку после сделанного им замечания
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Санкт-Петербурге группа подростков напала на пассажирку после замечания о шумном поведении. Инцидент произошел в одном из рейсовых автобусов на севере города. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
«Замечание женщина сделала подросткам из-за громкого исполнения нецензурной песни. Один из молодых людей нанес пассажирке удар ногой в грудь, а затем повторил его и начал запугивать электрошокером», — сообщил канал РЕН ТВ.
Остальные участники компании снимали происходящее на мобильные телефоны, выражая поддержку нападавшему. Дальнейшее развитие ситуации предотвратил кондуктор. У пострадавшей диагностированы ушибы, поврежден личный телефон. Следователи начали проверку инцидента, чтобы установить личности хулиганов.
Ранее, в сентябре 2025 года в Находке, взрослый мужчина напал на 15-летнюю девочку в автобусе за то, что та не уступила место пожилой пассажирке. Тогда конфликт также привел к телесным повреждениям, следственные органы квалифицировали произошедшее как хулиганство.
