Совкомбанк профинансирует проекты «РусГидро» на 20 млрд рублей
Компания «РусГидро» сможет пользоваться кредитной линией от Совкомбанка до 2035 года
Фото: предоставлено ПАО Совкомбанк
Совкомбанк предоставил одной из крупнейших энергетических компаний страны ПАО «РусГидро» возобновляемую кредитную линию объемом 20 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Совкомбанка, срок соглашения рассчитан до 2035 года.
«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с „РусГидро“. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объемы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключенного соглашения с головной компанией, в этом году наш банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы. Это подтверждает высокий уровень доверия к банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора», — отметил зампред правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.
«РусГидро» — один из лидеров в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Средства, предоставленные Совкомбанком, компания направит на финансирование текущей и инвестиционной деятельности.
Возобновляемая кредитная линия представляет собой формат кредита, при котором банк выделяет компании лимит финансов — она способна ими пользоваться многократно. Предприятие может брать деньги у кредитной организации, возвращать их и снова пользоваться тем же лимитом без оформления нового кредита. Такой механизм удобен для субсидирования текущих проектов, требующих регулярных вложений.
