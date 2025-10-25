«Месяц климатического безумия»: какой будет погода в России в ноябре

По прогнозам, в ноябре в разных регионах РФ ожидается теплая, дождливая и снежная погода Фото: Илья Московец © URA.RU

В течение ноября россиян ожидают настоящие погодные качели. Во многих регионах сохранится плюсовая температура. Однако при этом зима все же начнет заявлять о своих правах.

В течение первых десяти дней месяца прогнозируется переменчивая погода с выпадением осадков. В дневные часы ожидаются колебания температур между слабыми отрицательными значениями и кратковременными периодами оттепели. На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики.

Москвичам советуют не ждать тепла, несмотря на то что первые дни месяца будут ясными, а ночи уже холодными и с заморозками. Непросто придется жителям Новосибирска. По предварительным прогнозам, в Сибири ожидаются снежные бури и низкие отрицательные температуры. Подробнее о том, какая погода ожидается в ноябре в России, — в материале URA.RU.

Какая погода будет в ноябре в Москве

В Москве до конца октября сохранится влияние теплого сектора циклона, вследствие чего установится облачная и ветреная погода с дождями и пониженным атмосферным давлением. Однако уже в первые дни ноября в столице прогнозируется ощутимое похолодание и выпадение первого снега. Об этом рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Конец октября в Москве будет довольно теплым. А вот на первой пятидневке ноября не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы. Праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды», — рассказала синоптик в интервью NEWS.ru.

При этом, согласно долгосрочному прогнозу, в начале ноября возможно возвращение теплой погоды: 3 и 4 ноября дневная температура при дождях может повыситься до 11 градусов выше нуля. По мнению синоптиков, подобные резкие температурные колебания сохранятся в течение всей зимы 2025–2026 годов.

Как отмечает метеоролог Александр Сергеев, уже к середине ноября ожидается похолодание до минус 5 градусов, а сам месяц, по его словам, станет «месяцем климатического безумия». «Мы увидим и интенсивные осадки, и сильные ветра, снежные бури, значительные перепады температур», — сказал Сергеев.

Чего ждать в ноябре жителям Санкт-Петербурга

Город на Неве в ноябре ждут дожди Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Санкт-Петербурге в течение месяца прогнозируется средняя температура воздуха в пределах +1…+2 градусов. На первых числах ноября синоптики обещают дожди. Днем столбики термометров будут находиться в диапазоне от +3 до +8 градусов.

К середине месяца в регионе прогнозируются осадки, а дневные температуры будут находиться в пределах от 0 до +5 градусов. Во второй половине месяца ожидаются небольшие осадки, при этом дневные значения термометров достигнут +1-6. В течение большей части последней декады месяца сохранится теплая погода: днем столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов тепла. В начале и конце этого периода ожидаются дожди.

Что будет с погодой в ноябре на юге России

На юге России и в Крыму ожидается теплая и сухая погода Фото: Роман Наумов © URA.RU

В южных регионах европейской части России в ближайшее время прогнозируется среднесуточная температура воздуха в пределах 5-7 градусов тепла, что лишь незначительно превышает характерные для этого периода показатели. В начале месяца осадки маловероятны, а дневные значения будут находиться в диапазоне 12-17 градусов тепла. Однако уже к середине первой декады возможны кратковременные дожди, при этом температура днем опустится до 7-12 градусов. Конец ноября, как ожидается, пройдет под знаком теплой и сухой погоды. Воздух будет прогреваться до 10-15 градусов.

В Крыму средняя температура воздуха в указанный период составит от +6 до +8 градусов. В первые числа месяца осадки не прогнозируются, дневные температуры будут находиться в диапазоне от +13 до +18 градусов. К середине третьей декады на полуострове установится сухая и теплая погода, при которой воздух днем будет прогреваться до 14–19 градусов.

Каким будет ноябрь на Урале

Во второй половине ноября в Екатеринбурге прогнозируют холода Фото: Алена Полозова © URA.RU

На территории Урала прогнозируется среднемесячная температура воздуха в диапазоне от -4 до -7 градусов, что немного ниже характерных для этого периода многолетних показателей. Ожидаемый объем осадков составит от 30 до 40 миллиметров, что соответствует многолетней климатической норме региона. Самые высокие значения температуры ожидаются в середине первой декады месяца, когда дневные показатели достигнут отметок от +8 до +13 градусов, при этом существенных осадков не ожидается, рассказал действительный член Русского Географического Общества Виталий Стальнов в интервью aif.ru.

В первой половине месяца ожидаются снегопады и мокрый снег, дневные температуры установятся вблизи нулевой отметки. Во второй половине второй декады прогнозируется значительное похолодание. В ночное время столбики термометров опустятся до 20−25 градусов ниже нуля, днем температура будет находиться в пределах 13−18 мороза. При этом осадки маловероятны. К концу ноября похолодание ослабнет, возможны небольшие снегопады, дневная температура составит 7-12 градусов со знаком минус.

Сибирь в ноябре ждут морозы и бури

Новосибирск, по прогнозам, окажется во власти аномально низких температур и снежных бурь Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Метеорологи предупреждают, что в этом году ноябрь, который обычно характеризуется пасмурной и холодной погодой, может оказаться особенно суровым для жителей Сибири. Прогнозируется значительное понижение температуры воздуха — до −25...−28. Как сообщил метеоролог Михаил Семенов, столь сильные морозы будут сопровождаться сильными ветрами и снежными бурями.

Метеоролог Александр Сергеев также отметил, что в ноябре в регионе возможны сильные осадки, порывистый ветер, метели, а также значительные колебания температуры воздуха. Вместе с тем, согласно информации сервиса «Погода.Mail», ожидаются менее суровые погодные условия: к концу месяца ночные температуры могут опускаться до -13 градусов, а днем прогнозируются значения в диапазоне от +3 до -9 градусов. Для ноября в Новосибирске в среднем характерны 22 пасмурных дня, 8 дней со снегопадами, 5 дождливых дней и только 3 дня с ясной погодой.

В Якутии ожидается настоящая зима

В Якутии в ближайшее время прогнозируется наступление полноценной зимы. По прогнозам синоптиков, к середине ноября температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

Погода в ноябре на Дальнем Востоке

В конце осени на юге Дальнего Востока и в Приморском крае ожидаются интенсивные ледяные дожди, прогнозирует синоптик Александр Сергеев. Он отмечает, что в ноябре температурные показатели будут значительно меняться: в отдельные дни воздух прогреется выше нуля, однако в другие — опустится до минусовых значений. Подобные колебания создают благоприятные условия для развития ледяного дождя.

Будет ли тепло в Калининграде в ноябре

В Калининграде предсказывают выпадение большого объема осадков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Калининградской области прогнозируется среднесуточная температура воздуха на уровне +5–6 градусов, что превышает характерные для этого периода значения. Ожидаемый объем осадков составит 120–130 миллиметров, что заметно больше по сравнению с остальными регионами.