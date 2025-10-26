Путин ответил Трампу русским «Томагавком»

Президент РФ Владимир Путин по-своему ответил лидеру США Дональду Трампу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин ответил США на угрозы передать ракеты «Томагавк» Украине. На совещании с начальником Генштаба и командующими группировками войск, которое состоялось в пункте управления Объединенной группировки 26 октября, Путин обесценил усилия Запада заставить Россию принять невыгодные для нее условия и задавить ее силой. По словам экспертов, глава государства лишний раз показал, что русской армии и русским военным конструкторам никто и ничего противопоставить не может.

Разговор в одном из пунктов управления прошел в узком кругу: только глава Генштаба и командующие группировками войск в зоне СВО. Об оперативной обстановке Путин попросил доложить Герасимова. По словам начальника ГШ, группировка «Центр» ведет наступление. «Воинские части 2-й и 51-й армий завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона (около 5 тысяч военнослужащих, — ред.)… На направлении действий группировки войск „Запад“ окружен город Купянск. В окружении находятся 18 боевых батальонов (5,5 тысяч солдат ВСУ, — ред.)», — доложил начальник Генштаба.

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о двух крупных «котлах», в которых оказались более 10 тысяч солдат ВСУ Фото: сайт Министерства обороны РФ

Войска группы «Север» продвигаются в Волчанске, где «освобождено более 70% города». Бойцы Южной группировки продолжают городские бои в Северске и Константиновке. Группировка «Восток», по словам генерала армии, «развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях».

Продолжение после рекламы

Выслушав доклад Герасимова, Путин подчеркнул, что успех российской армии стал возможен «благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей».

«Хочу поздравить весь личный состав Объединенной группировки войск с этими результатами, — обратился Путин и дал понять: главное – не расслабляться. – Впереди предстоит большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований противника».

Верховный главнокомандующий поставил войскам задачу — минимизировать «напрасные жертвы». При зачистке территорий нужно, по словам Путина, сделать все, чтобы «обеспечить безопасность гражданского населения, которым ВСУ прикрываются как живым щитом», а также принять меры по эвакуации жителей на безопасные территории.

Путин поручил «принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые пожелают это сделать». «Мы знаем, что это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен. С нашей стороны нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ.

Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, и будем из этого исходить», — отметил Путин и добавил, что приоритетной задачей остается «обеспеченность сохранности жизни российских военнослужащих».

Ракета «Буревестник» пролетела около 14 тысяч километров почти за 15 часов и поразила учебную цель Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прокомментировал Путин и тренировку стратегических наступательных сил. Он озвучил, что в ходе учений проведены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», которая оснащена ядерной энергетической установкой. «Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Я помню, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне, что в ближайшей перспективе эта задача нереализуемая. И вот решающие испытания завершены», — заявил Путин.

Подробности испытаний озвучил Валерий Герасимов. Ракета «Буревестник» на ядерной силовой установке была запущена 21 октября. «Она преодолела расстояние 14 тысяч километров. В воздухе ракета находилась около 15 часов. И это не предел. Технические характеристики „Буревестника“ позволяют применять ракету с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.

В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны», — доложил Герасимов.

Продолжение после рекламы

Совещание с Генштабом и командующими группировками войск Путин провел на фоне попыток Европы сорвать мирный процесс по Украине и эскалировать ситуацию. Да и американский лидер Дональд Трамп на этой неделе приложил к этому усилия: достаточно вспомнить его противоречивые заявления относительно поставки Киеву ракет «Томагавк» и введение санкций против «Лукойла» и «Роснефти». Запад продолжает попытки надавить на Россию, но, как в минувший четверг 23 октября, сказал Путин, Россия относится к странам, которые никогда и ничего «не решает под давлением». Вот и сейчас, будучи в США, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев пытается вывести американцев на конструктивный диалог.

По мнению советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, Путин вновь подал сигнал «западным странам, которые спонсируют террористический киевский режим и разжигают противостояние». «У Киева нет шансов на победу.

Армия Украины терпит поражение. Поэтому Россия вынуждена была продемонстрировать всему мировому сообществу свои технические возможности и военный потенциал», — отметил Иванников.

Путин вновь поставил Запад перед вечным вопросом «что делать?», полагает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Истинное положение на фронте должно подействовать на западную аудиторию. По словам эксперта, в последние дни даже западные журналисты, работающие с украинской стороны, активно писали, что ВСУ в панике бегут из Покровска, бросая вооружение и пытаясь проскочить через «бутылочное горлышко». То же касается Купянска.

«Информация подавалась все же противоречиво. А сейчас президент РФ, главный ньюсмейкер России, официально сообщил о двух котлах. Все, о чем сказал Путин в пункте управления, — 100-процентно подтвержденная информация. И на Западе понимают, что Путин, в отличие от Трампа, [канцлера Германии Фридриха] Мерца, [президента Франции Эммануэля] Макрона, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, словами не разбрасывается», — считает политолог.

Ответом на угрозы Трампа разместить ракеты «Томагавк» на Украине назвал заявления Путина военный эксперт Юрий Кнутов. Пока президент США не принял окончательного решения, но он допускает обсуждение этой темы. Риски размещения на Украине крылатых ракет средней дальности — это то, что стало одной из причин начала СВО. «Это достаточно некорректный, грубый вызов России со стороны Трампа.

Продолжение после рекламы

Естественно, ответ должен был последовать. И им стал наш “Буревестник”, который в состоянии долететь до территории США и поразить ту цель, которая ему будет предназначена», — объяснил Кнутов и добавил, что на сегодня «ничего подобного в мире нет и вряд ли появится в ближайшие 5-10 лет».

По словам Кнутова, уникальность «Буревестника» в том, что в нем установлена компактная ядерная энергетическая установка. «Воздушный поток проходит вдоль двигателя, очень сильно нагревается и уже в виде реактивной струи выбрасывается наружу. И таким образом происходит полет ракеты», — объяснил эксперт.

Эксперты считают, что последние новости с фронтов и из российских оборонных КБ заставят задуматься США о дальнейшем развитии событий. Возможно, Трамп снова «переобуется» и снова «назначит» встречу с Путиным.

Эксперты не исключают, что Дональд Трамп снова «переобуется» и «назначит» саммит с Владимиром Путиным Фото: Official White House / Andrea Hanks

«Трамп — человек, который постоянно переобувается. Ему важно говорить с Россией „сверху“, а не на равных. И это большой минус. Сегодня он получил определенный щелчок по носу. Конечно, необязательно, что он согласится на новые переговоры с Путиным, но, если говорить о стратегическом раскладе сил, американцам есть о чем задуматься, пересмотреть те подходы, которые у них до сих пор были в отношении России, и понять, что мир через силу с Россией невозможен», — подчеркнул Кнутов.

По словам политолога Александра Михайлова, сигналы от Путина должны отрезвить Трампа, и президент США может уже в ближайшее время предложить России вернуться к мирным переговорам. Ранее Путин говорил, что энергетическая установка, разработанная российскими конструкторами, может устанавливаться на ракеты типа ХА-101, либо на ракеты типа «Томагавк».