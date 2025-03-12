12 марта 2025

Коллекторы попали на крупную сумму за назойливые звонки екатеринбуржцу

Свердловские приставы оштрафовали коллекторов на 100 тысяч за навязчивые звонки
© Служба новостей «URA.RU»
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От мужчины требовали вернуть несуществующий долг
От мужчины требовали вернуть несуществующий долг Фото:

В Екатеринбурге микрокредитная организация попала под штраф на 100 тысяч рублей за то, что замучила мужчину назойливыми звонками с требованиями вернуть долг, который взяла его жена. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.

«Гражданин договор микрозайма не оформлял, заявку в микрокредитную организацию не подавал, не заключал договоров займа с ООО МФК „Экофинанс“, иных финансовых обязательств, в том числе просроченных, не имеет», — пояснили в ведомстве. При этом ООО ПКО «КЭФ» пыталось взыскать средства по договору другой конторы.

Приставы установили, что с екатеринбуржцем пытались общаться без его письменного согласия, а число звонков превышало допустимое значение, что и привело к административному протоколу. Выписанный штраф полностью погашен.

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В Екатеринбурге микрокредитная организация попала под штраф на 100 тысяч рублей за то, что замучила мужчину назойливыми звонками с требованиями вернуть долг, который взяла его жена. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «Гражданин договор микрозайма не оформлял, заявку в микрокредитную организацию не подавал, не заключал договоров займа с ООО МФК „Экофинанс“, иных финансовых обязательств, в том числе просроченных, не имеет», — пояснили в ведомстве. При этом ООО ПКО «КЭФ» пыталось взыскать средства по договору другой конторы. Приставы установили, что с екатеринбуржцем пытались общаться без его письменного согласия, а число звонков превышало допустимое значение, что и привело к административному протоколу. Выписанный штраф полностью погашен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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