В Екатеринбурге микрокредитная организация попала под штраф на 100 тысяч рублей за то, что замучила мужчину назойливыми звонками с требованиями вернуть долг, который взяла его жена. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
«Гражданин договор микрозайма не оформлял, заявку в микрокредитную организацию не подавал, не заключал договоров займа с ООО МФК „Экофинанс“, иных финансовых обязательств, в том числе просроченных, не имеет», — пояснили в ведомстве. При этом ООО ПКО «КЭФ» пыталось взыскать средства по договору другой конторы.
Приставы установили, что с екатеринбуржцем пытались общаться без его письменного согласия, а число звонков превышало допустимое значение, что и привело к административному протоколу. Выписанный штраф полностью погашен.
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