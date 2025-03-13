В ЯНАО больница заплатила крупную компенсацию за умершую пациентку

Ноябрьская центральная городская больница выплатила денежную компенсацию за некачественное лечение, из-за которого умерла пациентка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что близкая родственница заявительницы обратилась на прием к врачу с жалобами на боль в животе. По результатам осмотра женщине установлен диагноз и назначено лечение, которое положительных результатов не принесло», — рассказали в ведомстве. После ухудшения состояния пациентка была доставлена в больницу, где умерла на следующий день.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в оказании медицинской помощи пациентки, а также постановка неверного диагноза. Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) подала иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственницы умершей. Суд обязал выплатить 800 000 рублей.
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