13 марта 2025

В ЯНАО больница заплатила крупную компенсацию за умершую пациентку

Ноябрьская больница выплатила 800 тысяч рублей компенсации за смерть пациентки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентка умерла из-за неверного диагноза (архивное фото)
Пациентка умерла из-за неверного диагноза (архивное фото) Фото:

Ноябрьская центральная городская больница выплатила денежную компенсацию за некачественное лечение, из-за которого умерла пациентка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что близкая родственница заявительницы обратилась на прием к врачу с жалобами на боль в животе. По результатам осмотра женщине установлен диагноз и назначено лечение, которое положительных результатов не принесло», — рассказали в ведомстве. После ухудшения состояния пациентка была доставлена в больницу, где умерла на следующий день.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в оказании медицинской помощи пациентки, а также постановка неверного диагноза. Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) подала иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственницы умершей. Суд обязал выплатить 800 000 рублей.

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Ноябрьская центральная городская больница выплатила денежную компенсацию за некачественное лечение, из-за которого умерла пациентка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что близкая родственница заявительницы обратилась на прием к врачу с жалобами на боль в животе. По результатам осмотра женщине установлен диагноз и назначено лечение, которое положительных результатов не принесло», — рассказали в ведомстве. После ухудшения состояния пациентка была доставлена в больницу, где умерла на следующий день. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в оказании медицинской помощи пациентки, а также постановка неверного диагноза. Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) подала иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственницы умершей. Суд обязал выплатить 800 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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