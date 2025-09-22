В России резко снизился спрос на молочную продукцию

Спрос на молочные продукты в России значительно снизился за первые семь месяцев текущего года. Сократились продажи стерилизованного молока, сливочного масла, маргарина и ряженки. Одновременно отмечается существенный рост цен на сливочное масло, сметану и молоко.
«Спрос на молочные продукты у россиян резко снизился. За первые семь месяцев года продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. При этом масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%», — сообщает «Известия».
Причиной снижения спроса стали резкое удорожание продукции и увеличение себестоимости у производителей. В период с января по июль текущего года затраты на производство молока увеличились на 6–7% по сравнению с тем же отрезком времени прошлого года.
Ранее аналитики фиксировали, что за январь—июль 2025 года продажи сливочного масла в России снизились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, тогда как годом ранее падение составляло лишь 2,1%. Основной причиной называлось резкое подорожание продукта: средняя цена масла в сентябре 2025 года выросла на 38% по сравнению с январем 2024 года, а рентабельность производства масла при этом увеличилась.
