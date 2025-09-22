Самарские таможенники при досмотре автомобиля, прибывшего из Казахстана, задержали партию беспилотников. Всего было изъято 34 дрона, а также один квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
«До 34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке газели, которая направлялась в Башкортостан. Транспортное средство прибыло из Республики Казахстан и было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин. В ходе досмотра газели выявлены FPV-дроны, оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, в разобранном виде, а также два FPV-крыла „Ключ-Фортуна“. В товаросопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали», — рассказала журналисту агентства пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метелкина.
Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что аппараты принадлежат ему и используются для личной видеосъемки. В ходе предварительной консультации с экспертом выяснилось, что два аппарата относятся к самолетному типу и могут перевозить до пяти килограммов груза, а один дрон классифицируется как разведывательный.
Комплекты, найденные в газели, позволяют собрать еще 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых допускает сброс груза. Весь товар изъят до окончания проверки. Сейчас решается вопрос о назначении экспертизы.
