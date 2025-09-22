Партию БПЛА из Казахстана задержали самарские таможенники. Видео

Самарские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана
Самарские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана

Самарские таможенники при досмотре автомобиля, прибывшего из Казахстана, задержали партию беспилотников. Всего было изъято 34 дрона, а также один квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

«До 34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке газели, которая направлялась в Башкортостан. Транспортное средство прибыло из Республики Казахстан и было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин. В ходе досмотра газели выявлены FPV-дроны, оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, в разобранном виде, а также два FPV-крыла „Ключ-Фортуна“. В товаросопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали», — рассказала журналисту агентства пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метелкина. 

Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что аппараты принадлежат ему и используются для личной видеосъемки. В ходе предварительной консультации с экспертом выяснилось, что два аппарата относятся к самолетному типу и могут перевозить до пяти килограммов груза, а один дрон классифицируется как разведывательный.

Комплекты, найденные в газели, позволяют собрать еще 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых допускает сброс груза. Весь товар изъят до окончания проверки. Сейчас решается вопрос о назначении экспертизы.

