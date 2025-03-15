15 марта 2025
14 марта 2025

«Клевало так, что друзья были в шоке»: курганец наловил огромных щук на Тоболе. Фото

Огромных щук наловил курганец на реке Тобол
© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший клев ждал рыбака на Тоболе
Хороший клев ждал рыбака на Тоболе Фото:

На реке Тобол недалеко от Кургана рыбак наловил больших щук. Его друзья удивились удаче коллеги, поскольку отличный клев был только на отдельных участках реки. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

«Наловил щук, друзья в шоке. Клевало прекрасно только в одном месте рядом с берегом», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 

Щуки были пойманы недалеко от берега
Щуки были пойманы недалеко от берега
Фото:

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На реке Тобол недалеко от Кургана рыбак наловил больших щук. Его друзья удивились удаче коллеги, поскольку отличный клев был только на отдельных участках реки. Об этом горожанин рассказал в соцсети. «Наловил щук, друзья в шоке. Клевало прекрасно только в одном месте рядом с берегом», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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