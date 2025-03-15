Хороший клев ждал рыбака на Тоболе
На реке Тобол недалеко от Кургана рыбак наловил больших щук. Его друзья удивились удаче коллеги, поскольку отличный клев был только на отдельных участках реки. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
«Наловил щук, друзья в шоке. Клевало прекрасно только в одном месте рядом с берегом», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом.
Щуки были пойманы недалеко от берега
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