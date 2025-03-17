Россияне резко перестали покупать водку

В январе-феврале продажи водки в России снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
«Розничные продажи водки в январе-феврале снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передает данные агентство «Прайм». Там добавили, что продажи ликеро-водочных изделий при этом выросли на 14,8%. Коньяка было продано на 10,7% меньше, чем в прошлом году, а игристых вин — на 1,4% меньше, в то время как виноградные вина показали рост на 1,6%.
Продажи плодовой алкогольной продукции рухнули на 71,6%. В целом, продажи крепкого алкоголя сократились на 2,2%, а общий объем розничной алкогольной продукции уменьшился на 12,2%, что составило 32,052 миллиона декалитров.
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