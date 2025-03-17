Россияне резко перестали покупать водку

Росалкогольтабакконтроль: продажи водки зимой 2025 года упали на 5,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,8%
Продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,8% Фото:

В январе-феврале продажи водки в России снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

«Розничные продажи водки в январе-феврале снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передает данные агентство «Прайм». Там добавили, что продажи ликеро-водочных изделий при этом выросли на 14,8%. Коньяка было продано на 10,7% меньше, чем в прошлом году, а игристых вин — на 1,4% меньше, в то время как виноградные вина показали рост на 1,6%.

Продажи плодовой алкогольной продукции рухнули на 71,6%. В целом, продажи крепкого алкоголя сократились на 2,2%, а общий объем розничной алкогольной продукции уменьшился на 12,2%, что составило 32,052 миллиона декалитров.

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В январе-феврале продажи водки в России снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля. «Розничные продажи водки в январе-феврале снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передает данные агентство «Прайм». Там добавили, что продажи ликеро-водочных изделий при этом выросли на 14,8%. Коньяка было продано на 10,7% меньше, чем в прошлом году, а игристых вин — на 1,4% меньше, в то время как виноградные вина показали рост на 1,6%. Продажи плодовой алкогольной продукции рухнули на 71,6%. В целом, продажи крепкого алкоголя сократились на 2,2%, а общий объем розничной алкогольной продукции уменьшился на 12,2%, что составило 32,052 миллиона декалитров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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