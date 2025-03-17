17 марта 2025

Авиакомпании «Россия» не хватило еды для пассажиров рейсов Петербург-Москва

Авиакомпания «Россия» приостановила питание на рейсах из Петербурга в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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«Аэромар» не смог сразу наладить производство необходимого количества рационов
«Аэромар» не смог сразу наладить производство необходимого количества рационов Фото:

Авиакомпания «Россия» столкнулась с проблемами в обеспечении бортового питания на некоторых рейсах из аэропорта Пулково в Петербурге. Ситуация повлияла не только на пассажиров, но и на членов экипажа, которым пришлось покупать продукты за собственный счет. Об этом сообщает «Авиаторщина».

«С минувшей субботы часть рейсов авиакомпании „Россия“ из аэропорта Пулково выполняется без бортового питания», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Корень проблемы кроется в смене поставщика услуг бортового питания.

«Россия» прекратила сотрудничество с предыдущим оператором «Транспит Северо-Запад» после того, как Пулково поставил условие об установке специального оборудования для досмотра питания. Новым поставщиком стала компания «Аэромар», являющаяся крупнейшим производителем бортового питания в России и входящая в группу «Аэрофлот». Переход на нового поставщика оказался затрудненным, поскольку «Аэромар» не смог сразу наладить производство необходимого количества рационов. В результате, пассажиры и экипаж рейсов продолжительностью около часа из Пулково в Москву были вынуждены лететь без предоставления питания на борту.

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Авиакомпания «Россия» столкнулась с проблемами в обеспечении бортового питания на некоторых рейсах из аэропорта Пулково в Петербурге. Ситуация повлияла не только на пассажиров, но и на членов экипажа, которым пришлось покупать продукты за собственный счет. Об этом сообщает «Авиаторщина». «С минувшей субботы часть рейсов авиакомпании „Россия“ из аэропорта Пулково выполняется без бортового питания», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Корень проблемы кроется в смене поставщика услуг бортового питания. «Россия» прекратила сотрудничество с предыдущим оператором «Транспит Северо-Запад» после того, как Пулково поставил условие об установке специального оборудования для досмотра питания. Новым поставщиком стала компания «Аэромар», являющаяся крупнейшим производителем бортового питания в России и входящая в группу «Аэрофлот». Переход на нового поставщика оказался затрудненным, поскольку «Аэромар» не смог сразу наладить производство необходимого количества рационов. В результате, пассажиры и экипаж рейсов продолжительностью около часа из Пулково в Москву были вынуждены лететь без предоставления питания на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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