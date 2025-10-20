Новолуние 21 октября 2025: что можно и нельзя делать

В Новолуние 21 октября можно загадывать желания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новолуние 21 октября — период, когда нужно решать сложные вопросы и заводить новые знакомства. В это время также стоит загадывать желания и ставить цели на ближайший месяц. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как Новолуние в октябре повлияет на разные сферы жизни.

Что такое Новолуние

В период Новолуния Луна оказывается между Землей и Солнцем почти на одной линии. В это время спутник поворачивается к нашей планете своей неосвещенной стороной, поэтому становится невидим для наблюдателей. Новолуние открывает лунный цикл и наступает примерно раз в 29 дней, сообщили в Московском планетарии.

Когда будет Новолуние в октябре 2025

Новолуние наступит 21 октября в 15:25 по московскому времени. Продлится оно ровно сутки. В этот период у россиян также появится уникальная возможность наблюдать самые яркие метеорные потоки месяца — Ориониды. Их максимальная активность прогнозируется в ночь на 22 октября, когда можно будет увидеть до 20 метеоров в час, пишет портал Starwalk.space.

Продолжение после рекламы

Как Новолуние в октябре повлияет на жизнь

В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что Новолуние — это период, когда важно загадывать желания и ставить цели на ближайший лунный месяц. Уже 22 октября рекомендуется предпринимать первые шаги к достижению поставленных целей. Поэтому лучше готовиться к Новолунию заранее, считает эксперт.

«Каждое Новолуние — новый этап, в который лучше входить с позитивным настроем, решив все свои проблемы. Поэтому, если понимаете, что вас кто-то или что-то в жизни тяготит, то самое время избавиться от этой ноши до 21 октября», — отметил специалист.

Что можно делать в Новолуние 21 октября 2025

В этот раз Новолуние произойдет в знаке Весов, а этот знак отвечает за установления баланса и равновесия в различных сферах жизни. Новая фаза луны откроет гармоничный период, когда нужно привести в порядок свои дела и мысли.

Астролог рекомендует активно заниматься вопросами партнерских отношений. Это касается как личной жизни, так и деловой сферы. Знакомства в этот период принесут в жизнь легкость и уверенность. Поэтому в это время можно отпустить исчерпавшие себя связи и обзавестись новыми. Борис Зак также советует в период Новолуния больше уделить времени своей внешности, сменить имидж.

Что нельзя делать в Новолуние 21 октября 2025

В период Новолуния астролог рекомендует избегать тяжелого физического труда. Исключение составляют лишь дела, которые доставляют вам удовольствие. Также не желательно в это время принимать важные решений без учета мнения других, конфликтовать, откладывать важные разговоры.

Как увидеть Новолуние 21 октября 2025