Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Появилось видео инцидента с вице-губернатором Вологодской области в Петербурге

19 октября 2025 в 18:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На кадрах видно, как Иноземцев разнимает драку других гостей отеля

На кадрах видно, как Иноземцев разнимает драку других гостей отеля

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев не был участником конфликта в баре отеля на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, как сообщалось ранее. На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения видно, как Иноземцев пытается разнять драку между двумя другими посетителями.

«Вице-губернатор, которого обвинили в драке в баре, на самом деле ее разнимал. Судя по кадрам, чиновник сидел вообще в другом месте, за барной стойкой, и сам пошел разнимать драку», — пишет издание.

В Петербурге вице-губернатор оказался во время частной поездки на соревнования сына, в момент инцидента он не находился при исполнении. Глава Вологодской области Григорий Филимонов ранее заявил, что не собирается ни в чем обвинять своего коллегу, пока не разберется в произошедшем. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал