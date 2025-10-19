Появилось видео инцидента с вице-губернатором Вологодской области в Петербурге

На кадрах видно, как Иноземцев разнимает драку других гостей отеля Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев не был участником конфликта в баре отеля на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, как сообщалось ранее. На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения видно, как Иноземцев пытается разнять драку между двумя другими посетителями.

«Вице-губернатор, которого обвинили в драке в баре, на самом деле ее разнимал. Судя по кадрам, чиновник сидел вообще в другом месте, за барной стойкой, и сам пошел разнимать драку», — пишет издание.

В Петербурге вице-губернатор оказался во время частной поездки на соревнования сына, в момент инцидента он не находился при исполнении. Глава Вологодской области Григорий Филимонов ранее заявил, что не собирается ни в чем обвинять своего коллегу, пока не разберется в произошедшем.