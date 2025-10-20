Круживший над Питером самолет выкатился за пределы посадочной полосы при приземлении
У самолета возникли проблемы с шасси
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) произошла внештатная ситуация при посадке самолета рейса Санкт-Петербург — Баку. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
«Самолет, круживший над Петербургом из-за неубирающейся стойки шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. При взлете у воздушного судна не убрались стойки шасси.
Чтобы приземлиться, лайнеру пришлось сделать несколько кругов над Санкт-Петербургом. Экипаж объявил «Mayday» — международный сигнал бедствия и сообщил о заходе на посадку через 15–20 минут, пишет telegram-канал Aviaincident. Диспетчеры Центра управления полетами (ЦУП) требовали посадку с остатком топлива ниже минимума (4700 кг, нужно было выработать еще 2 тонны), но приняли решение о продолжении захода, передает канал.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.