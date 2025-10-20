В Петербурге задумались повысить цены за неоплаченную парковку
Штраф за неоплату парковки могут увеличить до 5 тысяч рублей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Санкт-Петербурге штраф за неоплаченную парковку может вырасти до 4,5-5 тысяч рублей. Об этом сообщили осведомленные источники.
«Рассматривают в правительстве увеличение до 4,5–5 тысяч рублей», — пишет «Фотанка» со ссылкой на источники в правительстве. Якобы чиновники взяли московский ориентир: штраф 5 тысяч рублей (сейчас он составляет 3 тысячи рублей — прим. URA.RU) за неоплату парковки тысяч — штраф за неоплату парковки в Москве. За парковку под знаком «Стоянка запрещена» жители и гости Петербурга могут лишиться 4,5 тысяч рублей.
В Петербурге с текущей недели начали действовать новые тарифы на платную парковку. Вместо фиксированных 100 рублей стоимость теперь варьируется от 100 до 360 рублей — зависит от загруженности паркинга.
