Над Петербургом кружит самолет из-за проблем с шасси, возможна аварийная посадка
Шасси самолета не убралось после взлета
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург — Баку, после взлета столкнулся с технической неисправностью. У воздушного судна не убрались стойки шасси. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ. Сейчас лайнер совершает круги над Санкт-Петербургом, чтобы выработать топливо и подготовиться к возможной экстренной посадке. На взлетно-посадочной полосе Пулковского аэропорта дежурят аварийно-спасательные службы.
«Борт вынужден вырабатывать топливо, чтобы снизить вес и обеспечить максимальную безопасность в случае вынужденной посадки», — приводит слова источника РЕН ТВ. На земле к прибытию воздушного судна уже готовы все необходимые спасательные службы, включая пожарные расчеты и медицинских работников.
Ранее, 25 сентября, в московском аэропорту Шереметьево произошел другой авиаинцидент: два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке, в результате чего у одного из лайнеров был поврежден хвост и рейс задержали на несколько часов. Тогда, как и сейчас, все необходимые службы были оперативно задействованы для обеспечения безопасности пассажиров, а причины происшествия расследуются специальной комиссией Росавиации.
