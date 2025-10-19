Над Петербургом кружит самолет из-за проблем с шасси, возможна аварийная посадка

Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург — Баку, после взлета столкнулся с технической неисправностью. У воздушного судна не убрались стойки шасси. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ. Сейчас лайнер совершает круги над Санкт-Петербургом, чтобы выработать топливо и подготовиться к возможной экстренной посадке. На взлетно-посадочной полосе Пулковского аэропорта дежурят аварийно-спасательные службы.

«Борт вынужден вырабатывать топливо, чтобы снизить вес и обеспечить максимальную безопасность в случае вынужденной посадки», — приводит слова источника РЕН ТВ. На земле к прибытию воздушного судна уже готовы все необходимые спасательные службы, включая пожарные расчеты и медицинских работников.

Ранее, 25 сентября, в московском аэропорту Шереметьево произошел другой авиаинцидент: два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке, в результате чего у одного из лайнеров был поврежден хвост и рейс задержали на несколько часов. Тогда, как и сейчас, все необходимые службы были оперативно задействованы для обеспечения безопасности пассажиров, а причины происшествия расследуются специальной комиссией Росавиации.