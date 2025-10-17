Все регионы
21:22
Что за шоу «Свадьба вслепую»: рассказываем подробности со кандальном реалити «Пятницы!»
21:20
Тюменский депутат стал фигурантом уголовного дела из-за 19 миллионов рублей
21:19
Экс-главе правительства Британии жестко ответили про русских, встающих на колени
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
21:17
Глава Стерлитамака приехал к заводу «Авангард», где взорвался один из цехов
21:10
В Москве на станции канатной дороги эвакуировано 30 человек
21:08
Сенатору нарезали задач, а телеведущую Барановскую увезли в больницу Салехарда: события дня на Ямале
Свердловские слухи: мэру Екатеринбурга поднимут зарплату
21:02
День пищевика 19 октября 2025: поздравления, открытки и редкие факты о еде
21:01
Путин приехал в Большой Театр, чтобы лично поздравить коллектив RT с 20-летием
21:00
Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе в Башкирии
Дмитрий Песков празднует день рождения: как наследственный дипломат стал голосом Кремля
20:55
Рост бюджета, арест пристава и уволенный педагог: главное в Кургане за 17 октября
20:53
В Свердловскую область съехались лучшие хоккейные команды России. Фото
20:52
Глава Башкортостана рассказал об эвакуации сотрудников предприятия «Авангард»
Путин и Трамп делают еще один шаг к миру на Украине
20:48
В Челябинске утвердили проект реновации квартала в Ленинском районе. Карта
20:48
Массаж поленом, медитация и флоатинг: где в Перми провести время с пользой для тела и души. Инфографика
20:46
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране
Путин готовит почву для проекта, который обсуждал с Трампом на Аляске
20:45
«Могут начаться бойни»: что ждет криминальный мир Екатеринбурга после посадки авторитетов
20:45
Крах на рынке недвижимости: цены на землю растут, но челябинцы ее не покупают
20:43
В России стартовал уникальный фестиваль спортивного дизайна в античном стиле
Политолог Станкевич: Путин поможет Орбану изменить Европу
20:42
На заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие: онлайн-трансляция
20:41
Путин прибыл в Большой театр на празднование 20-летия RT
20:37
Мэр Перми отправился грузить посылки для участников спецоперации. Фото
Рэпер Макан назвал дату, когда уйдет в армию: что известно о скандальном рэпере
20:37
«Надо перестать орать»: критик оценил новые песни SHAMAN
20:33
Адвокат обвиняемого в подрыве «Северных потоков» раскрыл подробности операции
20:33
«Томагавки» и ПВО для Киева: о чем поговорят Трамп и Зеленский через несколько часов
В Европе повысятся цены на продукты из-за российских санкций
20:32
Администрация Стерлитамака подтвердила взрыв в одном из цехов химзавода
20:30
Свердловскому бойцу пришлось доказывать, что он на СВО
20:30
Сургутян зовут водить хороводы на вечерке в русской светелке
Слухи ЯНАО: Бизнесмен устранил конкурента
20:29
В Стерлитамаке произошел взрыв на химзаводе «Авангард»
20:20
В Москве закрыли кафе, где «тарелочницы» наживались на мужчинах
20:20
Чайковский, флейта и танцы: как культурно провести выходные в Ханты-Мансийске
Слухи ХМАО: политэлиты боятся волны арестов
20:12
Арестованный свердловский священник каялся в дискредитации армии РФ
20:11
Орбан пообещал устроить надежную и безопасную встречу Путина и Трампа в Венгрии
20:10
В Тюмени провели учения по снегопадам
Пермские слухи: мэры злятся на бывшего коллегу
20:10
От капустных посиделок до фестиваля отцов: куда сходить на выходных в Нижневартовске
20:09
На Западе раскрыли, на что ЕС может потратить замороженные российские активы
20:03
Белый дом оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным и Трампом в Венгрии
Тюменские слухи: кабачки-убийцы поджидают горожан
19:57
Премьер-министр Украины предложила Словакии создать энергетический хаб в обход России
19:56
Зимняя сказка в октябре: где в России уже выпал снег, карта
19:52
В Тобольске отреставрируют уникальный памятник архитектуры
Челябинские слухи: VIP привезут из Москвы в наручниках
19:48
Экс-руководитель Тобольского района Александров вернулся на старую должность
19:46
МВФ посоветовал Западу подумать о последствиях использования активов России
19:46
В Дагестане запустится производство вермутов Martini
Курганские слухи: мертвые души ожили
19:40
Турция возьмет обязательства по восстановлению инфраструктуры Украины
19:33
Эксперты оценили идею строительства тоннеля из РФ на Аляску
19:29
Блогер Сюткин и экс-депутат Мосгордумы попали в перечень террористов и экстремистов
Путин и Трамп готовят сенсацию, Орбан — площадку: что известно о встрече мировых лидеров на 17 октября
19:29
В Свердловской области вдруг стал чище воздух
19:28
Жителям ХМАО пришлось собирать зимнюю одежду для студентов из Индии, удивившихся морозам
19:28
«Молодая Гвардия» отправила 100-й отряд волонтеров в новые субъекты РФ
Путин донес до Трампа позицию по Tomahawk, встреча лидеров РФ и США скоро: главные заявления Пескова
19:28
День отца 2025: поздравления и картинки, чтобы сказать папе спасибо
19:25
Боролся с бандами в Мордовии, служил на Кавказе: чем известен новый замначальника прикамского УМВД
19:25
Глюки и вздулся корпус: в ЯНАО дискаунтер поплатился за некачественный Apple iPhone
Mercedes, Zara и другие бренды регистрируют новые товарные знаки в России: компании возвращаются?
19:23
На курганской «Рублевке» проверили питание дошкольников и наказали директора
19:16
Человек с рекламы «Тайд»: кто такой Владимир Тишко, «женившийся» на Дане Борисовой
19:15
Депутаты предложили увеличить выплаты по ОСАГО в одном случае
ВС РФ совершили впечатляющий прорыв в Днепропетровской и Харьковской областях: карта СВО на 17 октября
19:14
Тюменец дважды обокрал компьютерный клуб
19:13
В Мьянме и Камбодже арестовали организаторов центров, бравших девушек в рабство
19:11
На Украине заявили, что вопрос о Tomahawk поставлен на паузу
19:09
В Башкирии чиновник «обрадовался» визиту сотрудников ФСБ. Видео
19:08
В УрФУ погибшего военкора Зуева назвали частью университетской семьи
19:05
Автобус с контрактниками попал в ДТП в Карелии
19:00
Трое депутатов заксобрания ЯНАО будут обучать участников СВО
19:00
Какие праздники отмечают 18 октября 2025: что можно и нельзя делать
18:59
Челябинцы осенью начали скупать запчасти для автомобилей
18:55
Путин провел совещание Совбеза по добыче ресурсов на дне
18:54
У начальника пермского ГУ МВД появился новый зам, который займется мигрантами. Фото
18:46
Черное — под запретом: что нельзя носить и делать в праздник Харитины 18 октября
18:44
Росфинмониторинг добавил в список террористов Максима Круглова и Павла Сюткина
18:43
В Тюмени раскрыли детали строительства крупного транспортного коридора
18:39
«Работали в непростых условиях»: силовики и мэр открыли новый отдел МВД в Нижнем Тагиле
18:38
В России задержали девять мошенников, похищавших у россиян деньги через MAX
18:33
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова
18:32
Подрядчик бросил ремонт музея в центре Екатеринбурга и сбежал
18:30
Директор «дочки» «Газпрома» в ХМАО назначил себе еще одного зама
18:27
Подвергает ребенка опасности: психолог указала на серьезную ошибку Ивана Дорна
18:26
В Екатеринбурге изменят пять трамвайных маршрутов
18:25
Глава «Газпрома» предупредил Европу о грядущих проблемах с газом
18:21
«Честный и порядочный»: Делимханов поздравил Пескова с 58-летием
18:18
В ХМАО нелегального мигранта отправили в колонию на 2 года за нарушение границы
18:18
Лихач на Audi пролетел 110 км/ч по Плотинке: как его наказали
18:17
В Совете Федерации объяснили, к чему приведет поставка Украине «Томагавков»
18:16
Тюмень сковали пятничные пробки. Скрин
18:12
В Екатеринбурге оставили под стражей членов азербайджанского клана
18:07
ЕС потратит 6,8 трлн евро на повышение боеготовности к 2035 году
18:06
В Кургане изменится движение пяти автобусных маршрутов
18:01
Пермское предприятие поможет полностью заместить импортные трубы
18:00
От рака скончался мальчик, которого эвакуировали из Китая в Россию
17:58
Попавший в Перми в ДТП автобус перекрыл шоссе Космонавтов. Фото
17:56
Челябинский девелопер построит ЖК с магазинами и парковкой в Екатеринбурге
17:53
Постпредство России при ЮНЕСКО хочет добиться осуждения убийства военкора Зуева
17:48
Минобороны показало кадры с освобождения Песчаного в Харьковской области
17:43
Вице-премьер РФ оценил рост цен на топливо в России
17:43
В Тюмени ушел из жизни известный врач
17:42
Как приготовить лечо на зиму: 12 вкусных проверенных рецептов
17:41
Мэр Сургута обсудил с депутатом Госдумы развитие транспортного потенциала города
17:40
В Челябинске все желающие могут научиться управлять БПЛА
17:36
У россиян резко вырос запрос на празднование Нового года в Европе
17:34
Россиянам рассказали, как получать скидки на авиабилеты и отели
17:33
Второй ледовый городок появится в Екатеринбурге. Фото
17:31
В Свердловской области задержали священника. Фото
17:30
Масштабное шоу Ильи Авербуха покажут перед Новым Годом в Екатеринбурге
17:29
«Ремонт из 2010-х»: риелтор оценил квартиру Рудковской за 120 млн рублей. Видео
17:28
В Кургане вручили медали отцам, воспитавшим бойцов СВО. Фото
17:28
Больше половины россиян хоть раз верили фейкам
17:26
На Землю нацеливается крупная корональная дыра на Солнце
17:22
Прибывшего в Вашингтон Зеленского никто не встретил в аэропорту
17:20
Популярный стендап-комик перенес концерт в Кургане на 2026 год
17:18
Челябинцам объяснили, почему уведомления об угрозе БПЛА могли прийти с задержкой
17:16
Путин дал разрешение китайской структуре Sinopec купить акции «Сибура»
17:14
«Ворвались утром»: в Екатеринбурге задержали бизнесмена, у него прошли обыски
17:14
В Челябинске завершаются состязания команд ФСБ из УрФО. Фото
17:11
Силовики поймали полсотни беглых осужденных в Свердловской области, прятались даже в подвалах
17:10
Где в Тюмени открыли новый магазин бренда имени президента Путина
17:10
Власти Надыма опровергли слухи о дефиците автомобильного топлива
17:07
Польша отказалась выдавать украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
17:07
Минпромторг запросил 259 млрд рублей на развитие российской авиапромышленности
17:06
В России запустят реалити-шоу, участники которого повторят путь эволюции человечества
17:05
Погодные аномалии: прогноз в Москве и Питере на выходных 18-19 октября
17:01
Лавров и Сийярто обсудили по телефону предстоящую встречу США и России
16:59
Минцифры получило тысячу жалоб на невозможность выбрать интернет-провайдера в доме
16:58
В Тюмени под застройку отдали Салаирский тракт: что там будет
16:57
В Перми на день перекроют шоссе Космонавтов. Карта
16:56
Похитивший у коллег больше 700 000 рублей пермский полицейский отделался штрафом
16:54
Французский багет и аромат пирогов: под Шадринском пройдет масштабный фестиваль в честь агронома Мальцева
2
16:53
Свердловчанка подменила родному деду 500 тысяч билетами банка приколов
16:52
Macan поставил точку в вопросе с армией
16:50
Трамп сообщил о встрече с Си Цзиньпином в ближайшем будущем
16:43
Сборная России по футболу впервые за 9 лет вошла в ТОП-30 рейтинга ФИФА
16:41
Baza: силовиками задержан зампред правительства Ивановской области Арсеньев
16:40
В Кургане организуют площадки для хранения снега
16:40
В Кургане арестовали судебного пристава по подозрению в похищении человека. Эксклюзив
16:40
В центре Тюмени откроют новый бар для старых друзей
16:38
В России впервые начали бесплатно страховать квартиру для сдачи в аренду
16:37
Федеральным инспектором по Пермскому краю стал выпускник спецпрограммы для бойцов СВО
16:37
Эксперты рассказали, что чаще всего покупают тюменцы этой осенью
16:36
Эскорт и 9 абортов: жизнь Даны Борисовой — от «Армейского магазина» до свадьбы на «Пятнице»
16:32
FT: Трамп повышал голос на встрече с Путиным на Аляске
16:30
Свердловская область получит сотни новых автобусов — решение поддержала Москва
16:30
В школе Кургана работает 92-летний педагог Соколова
16:28
Свердловский губернатор определился, кто станет главой минобразования
16:27
Рэпер Macan ужесточил райдер на фоне проблем с военкоматом
16:24
«Незаменимый соратник Путина»: Кадыров поздравил Пескова с днем рождения
16:23
Лавров и Сийярто провели телефонный разговор
16:17
Губернатор Шумков заявил, что бюджет Курганской области вырос в 2,5 раза
16:17
Орбакайте распекли за фальшивое выступление в Израиле: оценка критика
16:16
Ford отзовет в США более полумиллиона дефектных автомобилей
16:16
Умер премьер Японии, первым извинившийся за военные преступления
16:15
Пасмурные выходные со снегом ожидают курганцев и шадринцев
16:09
В Челябинске начался снегопад. Фото, видео
16:09
В Кургане магазины возле школ незаконно торгуют алкоголем. Фото
16:08
La Repubblica: встреча Путина и Трампа станет пощечиной для ЕС
16:07
На «путинском автобане» под Екатеринбургом ограничили движение
16:05
Зависимая от российских туристов страна хочет ввести визы для граждан РФ
16:04
Путин раскрыл содержание будущей беседы с Трампом
16:00
Владелица Zara и Bershka зарегистрировала в России товарный знак
15:59
Неожиданный подарок: жительница Ямала стала миллионным пассажиром АК «Ямал». Фото
15:55
Курганцы простятся с бывшим работником мэрии Овчинниковым. Фото
15:55
В Тюмени мать и брат пытались выгородить своего родственника-насильника
15:54
Экономического аналитика Михаила Крутихина* объявили в розыск
15:54
В Челябинской области ищут курьеров на зарплату в 120 тысяч рублей
15:54
В Пермском крае военнослужащий женился во время отпуска
15:51
Почти пять тысяч пап из Челябинской области сидят в декрете
15:50
В ЕС заявили, что санкции не являются препятствием для посещения Путиным Венгрии
15:46
Минобороны РФ показало уникальные кадры освобождения Приволья от первого лица
15:45
Apple готовится нарушить курс Джобса, выпустив свою новую разработку
15:45
Новая механика постапокалипсиса: курганцы поиграли в хоррор No, I'm Not a Human
15:41
Тело российской туристки найдено в отеле в Аланье
15:39
Рухнули цены на авиабилеты из Перми в Сочи
15:37
Курганский завод помог построить мост в ХМАО, который открыл Путин
2
15:37
Челябинский спасотряд рассказал, как искал пропавшую на кладбище бабушку. Видео
15:35
Бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за миллион рублей
15:35
Путин по телефону проинформировал Орбана о содержании беседы с Трампом
15:34
Полиция вернула жителю ХМАО почти миллион рублей, найденный на улице школьником
15:29
В ХМАО силовики депортировали 80 мигрантов через аэропорт Сургута
15:27
Оператор челябинского полигона отходов взыскал с регоператора 183 миллиона
15:27
В Пушкино разгорелся пожар на предприятии по производству автомасел
15:27
В РЖД рассказали о массовом сокращении кадров
15:24
У курганского бизнесмена нашли тонны зерна, зараженного волосатым клещом
15:20
В Кремле не стали раскрывать, будут ли Путин и Трамп обсуждать ДСНВ
15:18
Какую погоду обещают на выходные в Тюмени
15:18
Супружеская пара ранена из-за удара ВСУ по Белгородской области
15:18
В Госдуме одобрили поправку об отсрочке для призывников
15:14
В Кремле раскрыли, повлиял ли разговор лидеров РФ и США на поставки Tomahawk Украине
15:14
Курган назвал лучшего ученика года: кто покорил жюри и город. Фото
15:12
В Перми пройдет фестиваль молодых кинематографистов
15:12
Кремль отметил успех Трампа на Ближнем Востоке
15:11
В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп встретятся именно в Венгрии
15:11
Суд принял решение по приговору бывшего замдиректора курганского Центра Илизарова Фролова
15:11
Кто такая Юлия Барановская: от жены главного футболиста страны до звезды федеральных ток-шоу
15:09
Венгрия обеспечит Путину безопасность для успешных переговоров с Трампом в Будапеште
15:06
Песков рассказал об организации саммита Путина и Трампа в Будапеште
15:05
Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
15:05
Песков: Путин и Трамп никогда не отрицали возможность диалога
15:04
Минпросвещения рассказало про единые государственные учебники для школьников
15:00
Екатеринбуржцы начнут покупать автомобили в салонах сотовой связи
3
15:00
Власти Челябинска одобрили изменения в проекте элитного ЖК на месте Каширинского рынка. Карта
15:00
Мэрия Кургана решила объединить два самых проблемных актива
3
14:56
Екатеринбуржцы начали скупать сабвуферы и снегоходы
14:56
Свердловчан судят за похищение ребенка в другом регионе, его отец в розыске
14:52
В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели военкора Зуева
14:52
Пожар на 1000 квадратных метров разгорелся в Южно-Сахалинске. Видео
14:52
В Шадринске продаются три здания лесоторговца Быкова. Фото
14:52
На ремонт тоннелей метро у Торгового центра в Челябинске израсходуют 292 млн. Скрин
14:47
В Кургане благоустроят участок, где снесли исторический дом купца Калинина. Видео
14:44
Как заготовить морковь на зиму: топ-10 вкусных и полезных рецептов
14:44
Тобольск стал лучшим в России по продвижению своего бренда
14:44
Смертельно ранил сослуживца и покончил с собой: Минобороны рассказало о трагедии в Подмосковье
14:43
Приметы на Харитины 18 октября: что нельзя делать и как провести день без бед
14:42
В Госдуме установят максимальный срок явки по электронным повесткам
14:42
В зоне СВО погиб сын командующего армией Южного военного округа
14:41
В Новом Уренгое пациенту провели уникальную операцию на артерии и спасли ногу
14:38
Военные РФ за неделю нанесли семь групповых ударов «Кинжалами» по ВПК Украины
14:37
Бастрыкину доложат о деле пермяка, которого ждет суд из-за разборок с соседом
14:37
Под Екатеринбургом обрушилась цистерна и перекрыла проезд в город. Фото, видео
14:35
Треш-блогер Руслан Гительман танцует и пьет пиво за деньги, чтобы купить квартиру в Тюмени
14:35
Синоптики предупредили о снегопаде в предстоящие выходные в Челябинской области
14:31
В Челябинске сдерживают рост цен на шиномонтаж
14:29
С начала СВО украинские военные понесли миллионные потери
14:29
ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО
14:22
В Кургане на Чеховском мосту в жестком ДТП столкнули две иномарки Toyota. Видео
14:17
Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу РФ по делу ЮКОСа
14:16
Аналитики выяснили, кто чаще всего покупает квартиры в Екатеринбурге
14:14
ВС РФ освободили три населенных пункта
14:12
«Мы немного похулиганили»: Shaman рассказал о новом треке с Лепсом. Видео
14:12
Путин и Трамп договорились о новой встрече, теперь — в Венгрии: список мест для переговоров
14:11
Салехардская окружная больница получит почти 20 млн рублей на ремонт
14:11
В Тюмени нашли район с самым большим количеством квартир в аренду. Инфографика
14:10
МИД КНР осудил удар ВСУ по военкорам РИА «Новости»
14:10
В Тюменской области открыли новую спортивную площадку
14:08
Суд трижды наказал рэпера Oxxxymiron*
14:07
В Кургане сообщения о минировании школ и колледжа оказались ложными
14:07
Вдова участника СВО из Челябинской области отдала три миллиона мошенникам
14:03
В ЯНАО школа выплатит 13-летнему мальчику 250 тысяч рублей за травму
13:58
Артюхов обозначил приоритетные для региона задачи сенатору от ЯНАО Ситникову
13:58
Школьник из ХМАО нашел на улице почти миллион рублей
13:56
Алиханов предложил ввозить меньше иностранных самолетов в Россию
13:55
Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева в Запорожской области
13:54
В Кургане массово эвакуируют школы и колледж из-за сообщений о минировании
13:53
Директор Юлии Барановской рассказал, что с ней случилось в Салехарде
13:46
Владельцы BMW в России столкнулись с необычной проблемой
13:46
В ХМАО за месяц рухнули зарплаты нефтяников
13:46
Под студентов УрФУ готовят транспортную реформу
13:44
В пермской территории введена чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая
13:43
В центре Перми перенесли трамвайную остановку из-за ремонта. Схема
13:38
«Русская община» взяла под контроль ЖД-вокзал Екатеринбурга
13:36
Украина отвечает терактами на усилия РФ по урегулированию конфликта
13:30
КС РФ разберет вопрос конфликта интересов по запросу челябинского парламента
13:30
Курганские компании привлекут к промышленным проектам в Кыргызстане
13:27
Самарского губернатора, матом уволившего чиновника, хотят засудить
13:25
Названо количество пострадавших от украинских атак россиян
13:25
Суд снял арест с активов бывшего депутата челябинской гордумы Иванова
13:25
«Все очень дорого»: тюменский бизнесмен пожаловался на жизнь в Москве
13:20
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с сотней кило железа. Фото
13:20
Слепая свадьба обернулась кошмаром: что известно о новом браке Даны Борисовой
13:16
Украл с остановки и вымогал деньги: в Екатеринбурге наказали похитителя подростков
13:15
Новый дискаунтер заходит в Курганскую область: что и почем там продают
13:05
Жителей пермских элитных поселков будут кормить бургерами и пиццей
13:04
Ямальским чиновникам подыскали страховую компанию: что входит в ДМС помимо санаториев Крыма и Сочи
13:03
Военный в Подмосковье убил контрактника и покончил с собой
13:03
Телеведущая Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде
13:00
Губернатор ХМАО представил концепцию развития Югры на совещании у Мантурова и Новака
12:55
«Циничное преступление Киева»: коллеги и политики отреагировали на гибель военкора Зуева в Запорожской области
12:55
Создатель роботов в Магнитогорске вошел в новую ассоциацию развития гуманоидов
3
12:54
В Заозерном районе Кургана мужчина выпал с балкона шестого этажа. Видео
12:51
ВС РФ нанесли удар по технике, которую используют иностранные инструкторы для обучения ВСУ
12:48
Во Франции рассказали, как Путин и Трамп унизили Макрона одним решением
12:46
Минобороны подтвердило ЧП в воинской части Подмосковья
12:44
Загадочно пропавшего свердловчанина нашли мертвым. Фото
12:44
На челябинском участке трассы М-5 временно вводят реверс из-за ремонта
12:39
В Кургане ушел из жизни врач-реаниматолог, спасавший жизни 32 года
12:37
Под Одессой грузовик сбил двух сотрудников военкомата
12:34
У тюменцев изымут гаражи для перестройки микрорайона
12:30
Неизвестный пытался пронести взрывчатое устройство на самолет в Кишиневе
12:28
Путин после разговора с Трампом собрал членов Совбеза
12:27
У челябинца нашли целый арсенал оружия и гранат. Фото
12:25
Мэрия, магазин и коммунальщики поспорили в суде из-за крыльца, на котором сломала ногу пермячка
12:25
Полицейские нашли нелегальных мигрантов на рынке в центре Челябинска. Видео
12:24
Рухнул потолок в двухэтажном доме в курганском округе. Видео
3
12:24
Ученики создали петицию, чтобы вернуть на работу уволенного курганского учителя
12:23
Спасатели Ямала предупредили об опасности выхода на лед после инцидента в Салехарде. Видео
12:21
У российского олигарха отобрали элитные московские квартиры
12:20
Курганская прокуратура проверила стихийное кладбище в Чистопрудном
12:19
Полиция ХМАО нашла хулиганов, устроивших драку на свадьбе
12:16
Возле управления ФСБ в Кургане высадили молодые ели. Фото
12:15
Пермяки споют на одной сцене с Сергеем Жуковым
12:13
В России ликвидировали сеть, через которую звонили телефонные мошенники
12:12
В аэропорту Кишинева найдено взрывное устройство в багаже
12:10
Врачи из ХМАО развеяли главные мифы о женском раке
12:10
В Тюменской области собака напала на 15-летнего подростка
12:09
Гранату взорвали в торговом центре Екатеринбурга. Фото
12:09
Пермский ученый развеял мифы о вреде модного винограда-гиганта
12:06
В Тюмени начали сдавать в аренду iPhone 17 Pro Max. Фото
12:05
Сбер одолжил денег Тюменской области
12:04
Ямальских культработников вынуждают уйти
12:04
Челябинские застройщики за три месяца продали около 800 квартир
12:00
Отказ в полетe: Курган потерял зимние рейсы в Сочи
11:55
Уголовное дело бывшей статусной чиновницы Чирковой рассмотрят заново
11:52
«Не видит ничего страшного»: зацеперов с родителями вызвали на разговор с силовиками в Екатеринбурге. Фото
11:51
Что делать если на карту пришли деньги от неизвестного лица
11:47
В ЯНАО после ДТП пострадал 54-летний водитель грузовика
11:46
Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова оставили под стражей
11:46
Челябинский завод гусеничной техники построит новый цех
11:43
Настойка из черноплодной рябины: 7 лучших рецептов, которые согреют этой осенью
11:42
Курганский боксер Мишечкин заключил контракт с уральским промоушеном. Фото
11:41
На двух трассах ЯНАО ввели ограничения из-за погоды
11:41
В СВР обозначили позицию России по вопросу поставок Украине Tomahawk
11:39
Самая крепкая пара шоу-бизнеса закатит концерт в Екатеринбурге
11:33
Нарышкин: в Европе действует «партия войны», которая не хочет мира на континенте
11:32
В Курганской области отремонтируют мост через реку Черная, где есть огромные ямы. Фото
11:31
Директор кадровой службы в ЯНАО содержала родственников за счет «дочки» французской компании
11:27
Орбан решил созвониться с Путиным после разговора с Трампом
11:26
Преподаватели и студенты пермского института помогут с культурой в колониях
11:25
Челябинец, укравший иконы из храма, получил наказание
11:25
Нарышкин: поставки Украине Tomahawk Россия восприняла бы как враждебный шаг
11:22
В ХМАО сотруднику УФСИН грозит срок за взятки от родственников заключенных
11:22
Компания из Екатеринбурга создает сувениры за миллионы рублей — их скупают в Китае и Европе. Фото
11:22
Срочник открыл стрельбу по сослуживцам в Подмосковье: первые подробности ЧП
11:19
Трубная Металлургическая Компания поддержала юных экологов на всероссийском форуме в Челябинске
11:17
В Кургане на 26-м году жизни скончалась сотрудница станции переливания крови. Фото
11:15
На «трассе смерти» в ЯНАО опрокинулся большегруз, есть пострадавший. Фото
11:15
Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала
11:14
Замерзающим в квартирах свердловчанам дали тепло
11:14
«Китаец» или русский: автоэксперт сравнил два самых популярных кроссовера Кургана
11:11
Две мощные вспышки произошли на Солнце сегодня ночью
11:07
Два миллиона и большой срок: что получил водитель, который насмерть сбил велосипедиста в Кургане
11:05
Обанкроченный завод Роскосмоса в Миассе продадут за 2,6 миллиарда рублей
11:04
В Сочи отбили нападение украинских беспилотников: подробности ночной атаки
11:03
В Тюменской области мужчина до смерти забил собутыльника кулаками
11:03
В Чернигове подпольщики взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ
11:03
Пятибалльная магнитная буря накрыла Землю: чего ждать 18 октября и как пережить
11:02
На границе Казахстана и Челябинской области развернули фуры с сухофруктами и луком
11:01
В Шадринске учителя уволили после появления аудиозаписи, которую некоторые считают дипфейком
11:01
После скандала в легендарном Уральском институте кардиологии увольняется начмед
11:00
Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского обратный отсчет
11:00
Аналитики выяснили, чем Тюмень привлекает жителей других городов
10:58
В ЯНАО наказали 23-летнюю девушку за неуплату алиментов
10:56
В Челябинске на 90-летие Ленинского района выступит кавер-группа RADIO MALTA
10:56
Свердловчанке, полгода избивавшей 10-летнего сына, вынесли приговор
10:54
Тюменский автобус изменит схему движения из-за дорожных работ
10:53
РЕН ТВ: в Подмосковье солдат застрелил двоих сослуживцев
10:52
В Перми снова откроется культовый ресторан
10:51
Стройка перекрыла пермякам доступ к природе
10:46
В Новом Уренгое мужчину будут судить за покушение на убийство. Видео
10:42
Иноагент Макаревич с начала СВО заработал в России порядка 5 млн рублей
10:42
Орбан рассчитывает на разговор с Путиным сегодня
10:41
У фигурантов дела о гибели футболиста Ерошевича в Щелково прошли обыски
10:41
В каких автобусах в Тюмени нельзя получить скидку за проезд
10:38
В Британии заявили, что Трамп несмотря ни на что возвращается к позиции Путина
10:36
РЕН ТВ: в воинской части Подмосковья срочник расстрелял сослуживцев
10:33
При острой нехватке рабочих челябинские заводы заманивают их высокими зарплатами
10:32
Крым без электричества и закрытые аэропорты: карта атак БПЛА на 17 октября
10:31
ВСУ потеряли до половины личного состава при неудачной контратаке в Сумской области
10:29
Екатеринбуржец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
10:27
В Тюменской области отключат телевидение и радио
10:25
В Челябинске пьяный мужчина с пистолетом разгромил юридическое бюро. Фото
10:24
В Тюменской области сотни детей в школах и детсадах отправили на карантин
10:24
Избирком ЯНАО передал вакантный мандат депутата заксо замглавы депспорта
10:23
Курганская ФСБ поймала браконьеров с 10 тоннами редкого рачка. Фото
10:22
Из-за ВСУ часть Крыма осталась без электричества
10:21
УФСБ нашло у жителя Пермского края взрывчатку. Фото
10:14
Аксенов: из-за беспилотников повреждены электроподстанции в Крыму
10:14
Беременная свердловчанка рискует остаться без четверых детей — ее поймали с наркотиками
10:12
Тюменка стала лучшим шеф-поваром Урала
10:11
В Челябинской области найден загадочно пропавший в августе дальнобойщик из Чебоксар
10:10
В Кургане ребенок выпал из окна и погиб
10:09
ФСБ в Магнитогорске накрыла крупную нарколабораторию
10:06
Задержки и отмены рейсов 17 октября 2025: что происходит в аэропортах России
10:06
На Украине слышны взрывы
10:06
В Челябинске очередной ветаптеке запретили продавать жвачку для собак. Фото
10:05
На мебельщика из Екатеринбурга ополчились горожане, он — фигурант громкого дела
10:02
«Фирменный почерк нацистов»: Рогов прокомментировал удар ВСУ по военкорам РИА Новости
10:00
Victoria's Secret захотела вернуться на российский рынок
09:53
Эксперт назвал ключевые тренды онлайн-торговли в России
09:52
Боевики ВСУ обвинили командование в бессмысленных приказах
09:52
Известная тюменская сеть фастфуда выставлена на продажу
09:45
ВСУ пытались атаковать шесть регионов РФ
09:42
Коллекторы звонили по четыре раза в день: как курганские приставы оштрафовали банк за спам
09:42
ЕК хочет выделить Киеву еще несколько десятков миллиардов за счет средств России
09:38
Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области заметает снегом. Видео
09:37
Семнадцатый день поисков Усольцевых: какая встреча в тайге могла стать роковой для семьи
09:36
Курганцев предупредили о внезапных сиренах 17 октября
09:28
ВС РФ за ночь сбили 61 БПЛА
09:28
Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят
09:26
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
09:24
Названа точная дата первого снега в Курганской области
09:20
Где в Екатеринбурге появятся новые ЖК и ТЦ на месте убитых дворов: карта
09:10
Продажи автомобилей в РФ выросли на фоне прогнозируемого повышения утильсбора
08:51
Минцифры попросили расширить список сайтов, работающих при ограничении интернета
08:48
Пермь стала одним из лидеров по продажам новостроек
08:45
Научиться готовить и не умереть от страха: где в Челябинске проводят кулинарные мастер-классы и хоррор-квесты
08:40
В Кургане отреставрируют скульптуру Нептуна в ЦПКиО. Фото
08:33
Знакомый Усольцева предположил, где может прятаться пропавшая семья
08:30
Пенсии в России вырастут до 30 тысяч к 2028 году: почему они все равно будут в четыре раза ниже зарплат
08:22
В какие даты должна прийти пенсия в ноябре
08:20
Аналитики назвали города ХМАО с самыми дешевыми квартирами в новостройках
08:10
В Ростовской области под ударом ВСУ оказались пять районов
08:00
На перегоне в Пермском крае пассажир лишился 40 тысяч рублей во сне
08:00
Тюменцев ждет прохладный день с сильным ветром
07:57
В США раскрыли план Трампа на Зеленского в Вашингтоне
07:54
Основал культовую рок-группу и умер от несчастного случая: жизнь и смерть создателя Kiss Дэниела «Эйса» Фрейли
07:49
Спасатели показали фотографии жуткой аварии в центре Челябинска с участием такси
07:45
В Кургане проведут экспертизу, от которой зависит продолжение строительства ТРЦ
07:44
В Британии заявили о желании сбивать российские самолеты
07:40
Тюменский леспром игнорирует обязательные платежи
07:35
В челябинской деревне Бутаки пропали подростки в военных камуфляжах. Фото
07:28
Россиянам рассказали, как скажется на пенсии зарплата в 100 тысяч рублей
07:26
Продуктовая корзина россиян внезапно уменьшилась
07:26
Слюсарь сообщил о перехваченных беспилотниках в Ростовской области
07:26
В Тюмени продлили сезон электросамокатов
07:20
Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы Тамбовской области
07:16
Пасмурная погода сохранится в Свердловской области
07:11
В центре Челябинска на площади Революции пылает автомобиль и лежат раненые
07:10
Офицер ВСУ застрелил подчиненного за жалобу на вымогательство
07:08
Украинцы нашли способ подзаработать на польской помощи
07:03
Дипломат Жданова: европейцев готовят к вооруженному противостоянию с РФ
07:00
Вахтовик-меломан в ЯНАО едва не зарезал приятеля из-за споров о громкой музыке
06:54
Сердечники в РФ рискуют остаться без импортных катетеров
06:49
Монумент в честь легендарного мотоциклиста появится в Ноябрьске
06:48
У иноагента Смольянинова* нашлись долги в России
06:33
Одесситы боятся репрессий и чисток от военной администрации
06:31
Ставки по вкладам в России неожиданно начали расти
06:27
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Скрин
06:24
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с газовым оборудованием
06:23
Пострадавшим от задержек рейсов в РФ готовят приятный сюрприз
06:20
Назван неутешительный прогноз по ставке ЦБ в октябре
06:19
Посчитано, какая у россиян будет пенсия через три года
06:15
Куда лучше вкладывать сбережения
05:58
Боец РФ, рискуя жизнью, спас овчарку в зоне СВО
05:56
В двух российских аэропортах введены ограничения на полеты
05:53
Импортное пиво стало недоступнее для россиян
05:52
В США выступили с важным заявлением после разговора Путина и Трампа
05:45
Тайна гибели курганского пионера Коли Мяготина: правда и мифы
05:42
Финальный этап: на стадионе «Юность» в Перми завершают благоустройство. Видео
05:39
В Тюмени вспыхнула квартира в многоэтажке
05:36
Встреча Путина и Трампа пройдет в одном из трех знаковых мест Будапешта
05:30
Синоптики рассказали, где в выходные на Ямале будет снег, а где ожидается солнечная погода
05:29
В России введут удаленное оформление сделок с недвижимостью
05:29
Таких всего 50: редкий немецкий кроссовер заметили в Екатеринбурге. Фото
05:16
Юрист рассказала о возможном лишении пенсии Пугачевой
05:11
Глава офиса Зеленского раскрыл, зачем президент Украины поехал в США
04:56
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
04:56
В Курганской больнице отремонтировали и запустили компьютерный томограф
04:55
Беспилотники атаковали регионы РФ, закрываются аэропорты. Онлайн-трансляция
04:51
В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
04:48
Трамп отказал Украине в Tomahawk после переговоров с Путиным: насколько опасно это оружие. Инфографика
04:47
Четыре российских аэропорта закрыли небо для самолетов
04:44
Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС
04:40
Хотела спасти родителей от уголовки: в Прикамье студентка перевела мошенникам более миллиона рублей
04:28
В ХМАО открыли памятник героям специальной военной операции
04:18
Новость о переговорах по Украине в Будапеште застала Зеленского врасплох: что пишут об этом мировые СМИ
04:12
Договоренность Трампа о встрече с Путиным стала сюрпризом для Зеленского
04:09
Тепло, но сыро: челябинцев предупредили о сюрпризах погоды на выходные
04:04
Курганцы заметили подростков, которые сливали бензин из бака машины
03:51
Свердловскую область засыпает снегом. Фото
03:45
В РФ предложили наказывать иностранцев за склонение к абортам
03:37
Вучич поздравил Орбана с подготовкой переговоров Путина и Трампа в Будапеште
03:30
Трамп заявил о недовольстве Путина идеей о передаче Tomahawk
03:30
В Нижневартовске спасли мальчика с четвертой стадией рака
03:29
Умер легендарный исполнитель группы Kiss
03:22
Десятки тысяч тонн незаконного мусора исчезли с улиц Перми
03:11
Курганцы отдают бесплатно вещи, мебель и стройматериалы
02:58
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
02:53
Екатеринбурженка ездила по городу с мертвыми животными. Видео
02:44
Трамп отказал Украине в Tomahawk из-за нужд США
02:38
Индийские нефтезаводы якобы сокращают импорт российского топлива
02:37
В мэрии курганцам объяснили, куда за деньги можно сдать стеклотару
02:35
Суд оставил пермячку с долгами по налогам за проданный четыре года назад автомобиль
02:33
В аэропорту Краснодара ввели план «Ковер»
02:32
Российским пенсионерам выдадут новый документ для подтверждения льгот
02:22
В двух российских городах закрыли аэропорты
02:16
Дмитриев предложил построить туннель имени Путина-Трампа из России на Аляску
02:16
Трамп после разговора с Путиным исключил начало третьей мировой войны
02:03
Трамп отказался вводить санкции против России
02:03
Сийярто неожиданно отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа
01:57
Начальник спецприемника из Перми осужден за кражу премий у своих сотрудников
01:51
В городе на Ямале возник острый дефицит бензина на заправках
01:47
Трамп: госсекретарь Рубио договаривается о встрече с Лавровым
01:44
Легенда российского кино: биография и топ-5 лучших ролей Александра Устюгова
01:43
Трамп рассказал о самом продуктивном разговоре с Путиным
01:40
Трамп высказался о возможности новых санкций против России
01:40
Трамп рассказал, как организует встречи с Путиным и Зеленским
01:38
Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине
01:34
Стало известно состояние тяжелораненого военкора Войткевича
01:33
МО: за три часа уничтожено 23 украинских беспилотника
01:32
Трамп объяснил, почему США не смогут расходовать «Томагавки»
01:30
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
01:28
Трамп сообщил, когда может состояться встреча с Путиным
01:28
Трамп обсудит с Зеленским разговор с Путиным
01:26
Свердловчанка попыталась скрыться после кражи духов из duty-free. Видео
01:20
Reuters: переговоры Путина и Трампа поставили под вопрос передачу Tomahawk Киеву
01:17
Россия пообещала Киеву возмездие за убийство российского военкора
01:06
В Белгородской области зафиксированы серьезные повреждения после атак ВСУ
01:03
Пермский бизнесмен стал новым владельцем крупной строительной компании
00:55
Трамп охарактеризовал разговор с Путиным
00:46
СИБУР и власти Тобольска объединили усилия для развития города
00:44
Орбан подтвердил подготовку к саммиту России и США
00:40
Появились кадры крупного пожара в микрорайоне Рябково в Кургане
00:35
Награжденный Путиным военкор погиб от украинского дрона: биография Ивана Зуева и реакция на его смерть
00:23
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора Зуева
00:23
Орбан начал готовиться к встрече Путина и Трампа
00:20
Замминистра промышленности РФ Лысогорский восхитился развитием Кургана
00:19
Президент Украины прибыл в США
00:18
Die Zeit: Германия хочет конфисковать 720 млн евро у российского банка
00:09
В Запорожье при атаке ВСУ погиб друг и коллега уральского военкора Журавлева
00:03
Трамп и Путин проведут личную встречу в стране, критикующей Киев: где расположена Венгрия. Карта