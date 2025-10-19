78RU: пьяный замглавы Вологодской области подрался в отеле Петербурга

Первого заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге после драки в лобби пятизвездочного отеля на Васильевском острове, сообщает издание 78.ru. Инцидент произошел около пяти утра 19 октября, по словам издания, чиновник был в состоянии алкогольного опьянения.

«Иноземцев устроил дебош около пяти утра в лобби Palace Bridge Hotel на Биржевом переулке, он схватился с гендиректором петербургской компании, торгующей электроникой», — пишет издание. По их словам, персоналу отеля пришлось вызвать Росгвардию, полицию и группу быстрого реагирования.

После задержания обоих участников инцидента доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении Ивана Иноземцева составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, вопрос о дальнейших мерах процессуального реагирования решается. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о переформатировании алкомаркетов в обычные продуктовые магазины в своем регионе, о чем писал RT. Это решение связано с продолжающейся политикой местных властей по борьбе с алкоголем в регионе.