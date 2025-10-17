Погодные аномалии: прогноз в Москве и Питере на выходных 18-19 октября

В предстоящие выходные россиян ждут погодные контрасты: облачная Москва без заморозков, солнечный, но холодный Петербург, сибирские морозы и снежный покров в большинстве регионов востока страны. Ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк рассказала о погодных условиях в различных регионах России на ближайшие дни.
Прогноз погоды в Москве 18-19 октября: облачно и без заморозков
В столице на выходных будет преимущественно облачная погода. Дневная температура составит от +6 до +8 градусов. Важно отметить, что ночных заморозков не ожидается — термометры даже в темное время суток будут показывать положительные значения. Таким образом, москвичам не стоит опасаться гололеда и других погодных неприятностей, связанных с минусовыми температурами.
Прогноз погоды в Петербурге на выходных (18-19 октября 2025)
Совершенно иная ситуация сложится в Санкт-Петербурге. Северная столица порадует жителей и гостей города ясной и солнечной погодой, что для региона является достаточно нетипичным явлением, особенно в осенний период.
«Петербург за солнечную погоду заплатит ночными заморозками до -2...-4 градусов», — отмечает Алена Дублюк. При этом дневные температуры будут схожи с московскими и составят от +5 до +7 градусов.
Снежный покров в России: где уже выпал снег
Что касается снежного покрова, ситуация в стране неоднородная. По данным синоптиков, около 80% азиатской части России уже находится под снегом. В их числе такие крупные города, как Омск, Новосибирск, а также северные регионы — Салехард и Норильск.
На европейской территории страны снегом покрыто лишь 5-10% площади. Это преимущественно северо-восточные районы, включая Воркуту. Снегопады также наблюдались в Архангельске и Республике Коми.
«Остальная европейская территория будет ждать снега еще долго, не раньше конца ноября», — поделилась прогнозом Дублюк.
Аномальные холода в Прибайкалье
Особая ситуация сложилась в районах вблизи Байкала, где погода, по словам метеоролога, «сильно забежала вперед». Здесь уже установился температурный режим, характерный для конца ноября.
Столбики термометров в Прибайкалье опускаются до -15...-20 градусов, что на 8-10 градусов ниже климатической нормы для середины октября. Такая аномалия создает дополнительную нагрузку на системы отопления и требует особой осторожности от местных жителей.
